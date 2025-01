Tornano i progetti di servizio civile nelle Misericordie della Puglia: 218 posti per giovani, c'è anche Corato

Tornano i progetti, quattro nel complesso, di servizio civile nelle Misericordie della Puglia. Sono 218 i posti destinati ai giovani tra i 18 ed i 28 anni disponibili. Dalla provincia di Lecce sino a quella di Foggia passando per Taranto, Bari e la BAT sono 21 le sedi giallociano che accoglieranno ragazzi che potranno vivere un anno importante di esperienza di cittadinanza attiva, di volontariato, di formazione, di servizio nei confronti della comunità. Sono 5, in aumento rispetto al passato, le sedi Fratres (Corato, Maglie, San Cassiano, Bitonto e Cursi) in cui si potrà svolgere il servizio civile nel progetto "La forza del dono" nato proprio in collaborazione con le Misericordie pugliesi.I progetti delle confraternite pugliesi saranno Azione Resiliente (12 sedi disponibili, settore protezione civile), Strada Facendo (6 sedi disponibili settore educativo) e Hope (21 sedi disponibili, settore assistenza). Per tutti i ragazzi ci saranno 12 mesi di attività con 25 ore settimanali retribuite dallo Stato con 507 euro mensili. Per presentare la propria domanda, entro le ore 14 del 18 febbraio, è necessario attivare lo SPID e rivolgersi alle sedi di Misericordia più vicine. Qui di seguito l'elenco.Sedi di progetto di servizio civile Misericordie:- Bitonto, Bitritto, Corato, Molfetta, Monopoli (41 posti provincia di Bari)- Federazione Puglia, Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa (82 posti provincia BAT)- Borgo Mezzanone, Castelluccio Valmaggiore, Orta Nova, Torremaggiore (40 posti provincia di Foggia)- Aradeo, Martano, Otranto (27 posti provincia di Lecce)- Crispiano, Lizzano, Martina Franca, Palagiano (28 posti provincia di Taranto).