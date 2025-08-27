Questa mattina a Corato la raccolta alimentare del Servizio Civile Universale

Fino alle ore 13 di questa mattina, mercoledì 27 agosto, è possibile compiere un gesto solidale attraverso laorganizzata dalle volontarie del Servizio Civile Universale coinvolte nel progetto "Up", in collaborazione con la Caritas cittadina e il centro aperto "Diamoci una mano".L'iniziativa prevede una raccolta di beni di prima necessità: pasta, riso, pelati, passata di pomodoro, latte UHT, scatolame, biscotti, omogeneizzati, prodotti a lunga conservazione. La consegna degli alimenti deve avvenire al chiostro del Comune di Corato sito in piazza Marconi n. 12.Tutto il ricavato sarà devoluto alla Caritas cittadina. «Sostieni le famiglie in difficoltà della nostra comunità. Un piccolo gesto può fare la differenza» affermano gli organizzatori.