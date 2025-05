Murgia svelata un viaggio nella storia e nella biodiversità dei tratturi incanta Palazzo Gioia

Ieri sera, venerdì 16 maggio, l'atrio di Palazzo Gioia a Corato si è trasformato in un crocevia di saperi e suggestioni grazie alla VII edizione di "Maggio in Fiore", la rassegna promossa dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione di Corato.L'edizione "Fuori Porta" ha preso il via con un partecipato incontro tematico dedicato ai tratturi della Murgia, antiche "vie erbose" che raccontano secoli di storia, custodiscono una preziosa biodiversità e rappresentano un potenziale volano per l'economia locale.L'evento, arricchito dalla presenza dell'Assessore all'Urbanistica Antonella Varesano e realizzato in collaborazione con il GAL Slow Murgia e Confcommercio, ha visto susseguirsi interventi di esperti che hanno saputo illuminare il pubblico su diverse sfaccettature di questo patrimonio unico.Il Prof. Pierfrancesco Rescio dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli ha aperto la serata con una disamina storica e archeologica dei tratturi, definendoli vere e proprie "trame di storia" che connettono passato e presente attraverso i cammini pastorali.A seguire, il Dott. Giuseppe Carlucci, guida ambientale AIGAE e scrittore, ha posto l'accento sul ruolo cruciale dei tratturi come "corridoi ecologici di biodiversità" e sulle opportunità economiche legate alla loro valorizzazione.Infine, la Dott.ssa Marina Cialdella, dottoranda di ricerca presso l'Università degli Studi di Foggia e docente presso l'I.T.E.T. "Padre A.M. Tannoia" di Corato, ha offerto un quadro regionale delle "vie erbose" della transumanza, illustrando le strategie di promozione turistica del brand Puglia.Un momento particolarmente suggestivo della serata è stato il racconto ispirato alla Murgia e tratto dall'opera narrativa di Giuseppe Carlucci lo Jazzo del Demonio, magistralmente interpretato e animato dalla compagnia teatrale Teatri di.versi di Corato, con le voci di Marco Mastrorillo e Davide Roselli, che hanno saputo trasportare il pubblico nel cuore pulsante del paesaggio murgiano.L'incontro di ieri sera ha rappresentato un preludio ideale alla giornata "Fuori Porta" di oggi, sabato 17 maggio, che vedrà i partecipanti immergersi direttamente nella bellezza dei tratturi, riscoprendo il paesaggio della Murgia tra colori e profumi primaverili. L'iniziativa della FIDAPA BPW Italy – Sezione di Corato si conferma un prezioso contributo alla sensibilizzazione e alla valorizzazione del ricco patrimonio storico-naturalistico del territorio.