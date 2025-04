Nasce un gruppo di lettura che vuole esplorare i grandi e impellenti temi della modernità

La dimensione deI tempo è una prospettiva fondamentaIe neIIa vita di ognuno perché determina Ia reIazione coI sé e con gIi aItri.La consapevoIezza deI presente in cui viviamo deriva daIIa conoscenza di ciò che avviene neI mondo e daIIa capacità di metterIo in reIazione con iI passato perché diventi possibiIe costruire, anche suIIe ceneri di ciò che appare perduto, quaIcosa per cui vaIgaIa pena impegnarsi.Nonostante Ia modernità abbia avviato processi promettenti di benessere e ricchezza, assistiamo aI tradimento deIIe aspettative sperimentando Ia difficoItà di raggiungere la pienezza dell'esistenza in una realtà in cui tutto appare provvisorio e fuggevoIe.Siamo fragiIi perché ci mancano Ie certezze incroIIabiIi e Ia società non disegna strade faciIi da percorrere.È iI tempo deIIa nebbia, non deIIa Iuce. Tuttavia è proprio quando è difficiIe proseguire che si attivano Ie risorse più grandi e iI desiderio di gettare iI cuore oItre l'ostacolo prepara cambiamenti sorprendenti.Fragilità, desiderio, trasformazioni saranno parole guida per accompagnare la nascita di un gruppo di lettura ,condotto da Giada Filannino, che vuole esplorare i grandi e impellenti temi della modernità - la fragilità dell'essere umano nella relazione col sé e con gli altri; il rapporto col tempo; il desiderio di un futuro migliore -, nella certezza che i libri non siano solo fonte di conoscenza ma anche strumenti per connetterci alle nostre esperienze interiori, congegni straordinari per trovare nuove chiavi di lettura per la vita e sguardi nuovi sulla realtà.Quattro, per ora, gli appuntamenti in cui si darà voce alle parole, alle storie, alle suggestioni.Appuntamento per lettori, non lettori e curiosi di libri mercoledì 30 aprile ore 18.30, Fondazione Luigi e Maria De Benedittis, Via M.R.Imbriani, 35.Incontro promosso dal Presidio del Libro di Corato, in collaborazione con la Fondazione Luigi e Maria De Benedittis, con il sostegno della Regione Puglia, Assessorato all'Industria Turistica e Culturale e l'associazione Presidi del Libro.Per info: presidiolibrocorato@libero.it«I libri ci danno un diletto che va in profondità, discorrono con noi, ci consigliano e si legano a noi con una sorta di familiarità attiva e penetrante.»Fernando Pessoa