Natale in Casa Cupiello, al Teatro Comunale prende vita con pupazzi e marionette

Natale in Casa Cupiello, classico senza tempo del teatro italiano, sbarca al Teatro Comunale di Corato con uno spettacolo per attore cum figuris ,da un'idea di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia.Lo spettacolo, fedele al testo di Eduardo, evoca le vicende della famiglia Cupiello, aprendo uno squarcio dentro l'immaginario e la memoria di ogni spettatore. Un sogno che prende vita attraverso il teatro di figura nel quale l'attore Luca Saccoia s'immerge riemergendone come "Tommasino" che, dopo aver detto il fatidico "sì" a suo padre, rivive e fa rivivere quel "Natale" che ci accompagna da 90 anni.I ragazzi con meno di 25 anni avranno diritto ad uno speciale biglietto ridotto a 10 euro.Biglietti a partire da 15 € disponibili online al link https://bit.ly/47aGQNk , in tutti i punti vendita Vivaticket e presso la biglietteria situata nel palazzo di fronte al Teatro Comunale di Corato (Piazza Marconi - tel. 327.3237614) nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 17 alle 19, mercoledì e sabato dalle 10.30 alle 12.30.