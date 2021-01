Né Bari né Taranto: è Procida la Capitale della Cultura

Né Bari né Taranto. Sarà Procida la Capitale italiana della cultura 2022.La città campana raccoglierà il testimone da Parma che, a causa della pandemia, terrà in mano il titolo un anno in più del previsto.La decisione della giuria per la selezione della città Capitale italiana della cultura 2022, presieduta dal professor Stefano Baia Curioni, è stata pronunciata dal ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo Dario Franceschini.In gara c'erano anche Ancona, Bari, Cerveteri (Roma), L'Aquila, Pieve di Soligo (Treviso), Taranto, Trapani, Verbania, Volterra (Pisa)."Parliamo della Capitale italiana della cultura 2022, quando saremo tornati alla normalità e il turismo sarà ripartito", ha detto il ministro Dario Franceschini collegato su Zoom nella conferenza stampa virtuale.Nel 2023 titolo ex lege a Bergamo e Brescia per le sofferenze del Covid. Inoltre L'Aquila sarà Città europea dello Sport 2022 mentre Taranto è già stata scelta per ospitare i XX Giochi del Mediterraneo nel 2026.