Jennifer Soldano
Jennifer Soldano
Cultura

Arriva in libreria il primo romanzo young adult della coratina Jennifer Soldano

"Finché per sempre non cadrà a pezzi" una storia contemporanea e universale

Corato - domenica 1 febbraio 2026 Comunicato Stampa
La giovane scrittrice Jennifer Soldano, originaria di Corato, arriva in libreria con il suo primo romanzo, "Finché per sempre non cadrà a pezzi" (Land Editore) un'opera young adult intensa e delicata che parla di crescita, fragilità e prime volte che lasciano il segno.

Ambientato tra emozioni autentiche e scelte difficili, il romanzo racconta una storia capace di parlare ai più giovani, ma anche agli adulti che non hanno dimenticato cosa significhi diventare grandi. Attraverso una scrittura sensibile e coinvolgente, Jennifer Soldano dà voce a personaggi credibili, imperfetti e profondamente umani, affrontando temi come l'amore, l'amicizia, il dolore e la ricerca di sé.

"Finché per sempre non cadrà a pezzi" si inserisce nel panorama della narrativa young adult italiana come una storia contemporanea e universale, in grado di emozionare e far riflettere, senza rinunciare alla leggerezza e alla speranza che contraddistinguono il genere.

Con questa nuova pubblicazione, Soldano conferma la sua capacità di raccontare l'adolescenza e le sue contraddizioni con uno sguardo autentico e mai banale, portando in libreria una storia che parla di fragilità, ma anche di rinascita. Il libro è disponibile in libreria e online.
  • cultura
Virtus Andria-Corato, sfida delicatissima: imperativo vincere per i neroverdi
31 gennaio 2026 Virtus Andria-Corato, sfida delicatissima: imperativo vincere per i neroverdi
Fermato al cimitero mentre rubava oggetti in rame
31 gennaio 2026 Fermato al cimitero mentre rubava oggetti in rame
Altri contenuti a tema
6 “Corato Progetto Cultura”: 100.000 euro dalla Regione Puglia per valorizzare tradizioni, comunità e spettacolo Vita di Città “Corato Progetto Cultura”: 100.000 euro dalla Regione Puglia per valorizzare tradizioni, comunità e spettacolo Quattro eventi principali nel programma, da agosto a dicembre: i dettagli
“Castel dei Mondi” per Alessandro D’Angelo Speciale “Castel dei Mondi” per Alessandro D’Angelo Il Premio assegnato nell’ambito del Festival promosso dalla città Andria, con il sostegno di Regione Puglia e Puglia Culture
Corato ricorda il prof .Aldo Tommasicchio Vita di Città Corato ricorda il prof .Aldo Tommasicchio Per mantenere vivo il ricordo di un Magister, un uomo di Fede
Oggi Marcello Veneziani presenta “Senza eredi” alle Vecchie Segherie Mastrototaro Eventi Oggi Marcello Veneziani presenta “Senza eredi” alle Vecchie Segherie Mastrototaro Appuntamento alle 19 per l'ultimo incontro del mese di dicembre
Chiara Tagliaferri e “Morgana” stasera alle Vecchie Segherie Mastrototaro Chiara Tagliaferri e “Morgana” stasera alle Vecchie Segherie Mastrototaro La serata sarà moderata da Ilenia Caito. Appuntamento alle 19:00
Vecchie Segherie Mastrototaro, stasera Rosella Postorino in collegamento Vecchie Segherie Mastrototaro, stasera Rosella Postorino in collegamento L'autrice presenta il suo ultimo romanzo "Nei nervi e nel cuore"
Oggi Claudio Bisio super ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro Speciale Oggi Claudio Bisio super ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro L’attore presenterà il suo primo romanzo “Il talento degli scomparsi”
Da Claudio Bisio a Rosella Postorino: dicembre con grandi ospiti alle Vecchie Segherie Mastrototaro Speciale Da Claudio Bisio a Rosella Postorino: dicembre con grandi ospiti alle Vecchie Segherie Mastrototaro Un ricco programma di appuntamenti che spaziano tra sociale, narrativa e poesia
La Confraternita dell’Immacolata rinnova il Direttivo
31 gennaio 2026 La Confraternita dell’Immacolata rinnova il Direttivo
Dalla Puglia alle vette del monte Bondone
31 gennaio 2026 Dalla Puglia alle vette del monte Bondone
“Gusto del Dono” ad Andria: solidarietà, inclusione e riscatto sociale
31 gennaio 2026 “Gusto del Dono” ad Andria: solidarietà, inclusione e riscatto sociale
Adriatica Industriale Virtus Corato, a Matera un esame importante
31 gennaio 2026 Adriatica Industriale Virtus Corato, a Matera un esame importante
Open Day all'IISS "Moro-Cosmai " di Trani: una scuola che costruisce il futuro dei giovani
30 gennaio 2026 Open Day all'IISS "Moro-Cosmai" di Trani: una scuola che costruisce il futuro dei giovani
Auto "sospetta " bloccata a Corato: la targa apparteneva a un'auto rubata a Cerignola
30 gennaio 2026 Auto "sospetta" bloccata a Corato: la targa apparteneva a un'auto rubata a Cerignola
Gli studenti dell'Istituto professionale "Tandoi " protagonisti di "Suoni e Sapori Medievali del Secolo XI "
30 gennaio 2026 Gli studenti dell'Istituto professionale "Tandoi" protagonisti di "Suoni e Sapori Medievali del Secolo XI"
Rinnovo delle cariche nelle confraternite di Corato  
30 gennaio 2026 Rinnovo delle cariche nelle confraternite di Corato  
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.