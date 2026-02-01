Arriva in libreria il primo romanzo young adult della coratina Jennifer Soldano

La giovane scrittrice, originaria di Corato, arriva in libreria con il suo primo romanzo, "(Land Editore) un'operaintensa e delicata che parla di crescita, fragilità e prime volte che lasciano il segno.Ambientato tra emozioni autentiche e scelte difficili, il romanzo racconta una storia capace di parlare ai più giovani, ma anche agli adulti che non hanno dimenticato cosa significhi diventare grandi. Attraverso una scrittura sensibile e coinvolgente, Jennifer Soldano dà voce a personaggi credibili, imperfetti e profondamente umani, affrontando temi come l'amore, l'amicizia, il dolore e la ricerca di sé."Finché per sempre non cadrà a pezzi" si inserisce nel panorama della narrativa young adult italiana come una storia contemporanea e universale, in grado di emozionare e far riflettere, senza rinunciare alla leggerezza e alla speranza che contraddistinguono il genere.Con questa nuova pubblicazione, Soldano conferma la sua capacità di raccontare l'adolescenza e le sue contraddizioni con uno sguardo autentico e mai banale, portando in libreria una storia che parla di fragilità, ma anche di rinascita. Il libro è disponibile in libreria e online.