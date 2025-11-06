Il trenino del Villaggio di Babbo Natale a Corato
Il trenino del Villaggio di Babbo Natale a Corato
Vita di Città

“Corato Progetto Cultura”: 100.000 euro dalla Regione Puglia per valorizzare tradizioni, comunità e spettacolo

Quattro eventi principali nel programma, da agosto a dicembre: i dettagli

Corato - giovedì 6 novembre 2025 9.44 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato si è aggiudicato un finanziamento di 100.000 euro dalla Regione Puglia per il progetto "Corato Progetto Cultura", presentato la scorsa estate e candidato all'Avviso Palinsesto Unico Regionale delle Attività Culturali e di Spettacolo.
Il progetto, articolato in quattro grandi appuntamenti distribuiti da agosto a dicembre, nasce con l'obiettivo di valorizzare le tradizioni locali, promuovere la partecipazione cittadina e rendere la cultura accessibile a tutti, rafforzando l'identità di Corato come città d'arte e di comunità.
"Corato Progetto Cultura" si compone di quattro eventi principali:
  • Festival delle Bande da Giro "A Tubo!"
    Un omaggio alle tradizioni musicali del Sud Italia e alla cultura bandistica pugliese, con concerti che hanno animato la città durante i festeggiamenti del Santo Patrono, rinnovando un legame identitario forte e condiviso.
  • Grande Concerto Estivo in Piazza
    Un evento gratuito e aperto a tutti nel cuore della città, che ha offerto un'esperienza di musica, inclusione e partecipazione collettiva, rafforzando il senso di comunità.
  • Villaggio di Babbo Natale – "Incanto. La Magia del Borgo"
    In programma nel mese di dicembre, trasformerà il centro storico in un suggestivo borgo incantato, con luci, personaggi fiabeschi e attività per famiglie e bambini.
  • Concertone di Capodanno
    Chiuderà l'anno con una grande festa musicale in piazza e la partecipazione di un artista di rilievo nazionale, per salutare insieme l'arrivo del nuovo anno.
Il finanziamento regionale rappresenta un riconoscimento importante da parte della Regione Puglia verso le politiche culturali mirate e di qualità proposte dal Comune di Corato.
È anche il segno della capacità dell'Amministrazione comunale e dell'Ufficio Cultura di elaborare progetti di valore e di intercettare fondi regionali in un contesto competitivo, dove nulla è scontato e i finanziamenti premiano visione, programmazione e qualità.

Il finanziamento di 100.000 euro permette al Comune di reinvestire risorse nella promozione di nuove attività culturali, continuando a valorizzare Corato come città viva e dinamica.
La qualità e la varietà delle iniziative di "Corato Progetto Cultura" stanno contribuendo a rendere Corato una destinazione sempre più attrattiva, capace di unire tradizione e innovazione, memoria e futuro, consolidando il suo ruolo di riferimento nel panorama culturale pugliese.
  • cultura
