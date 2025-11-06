Vita di Città
“Corato Progetto Cultura”: 100.000 euro dalla Regione Puglia per valorizzare tradizioni, comunità e spettacolo
Quattro eventi principali nel programma, da agosto a dicembre: i dettagli
Corato - giovedì 6 novembre 2025 9.44 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato si è aggiudicato un finanziamento di 100.000 euro dalla Regione Puglia per il progetto "Corato Progetto Cultura", presentato la scorsa estate e candidato all'Avviso Palinsesto Unico Regionale delle Attività Culturali e di Spettacolo.
Il progetto, articolato in quattro grandi appuntamenti distribuiti da agosto a dicembre, nasce con l'obiettivo di valorizzare le tradizioni locali, promuovere la partecipazione cittadina e rendere la cultura accessibile a tutti, rafforzando l'identità di Corato come città d'arte e di comunità.
"Corato Progetto Cultura" si compone di quattro eventi principali:
- Festival delle Bande da Giro "A Tubo!"
Un omaggio alle tradizioni musicali del Sud Italia e alla cultura bandistica pugliese, con concerti che hanno animato la città durante i festeggiamenti del Santo Patrono, rinnovando un legame identitario forte e condiviso.
- Grande Concerto Estivo in Piazza
Un evento gratuito e aperto a tutti nel cuore della città, che ha offerto un'esperienza di musica, inclusione e partecipazione collettiva, rafforzando il senso di comunità.
- Villaggio di Babbo Natale – "Incanto. La Magia del Borgo"
In programma nel mese di dicembre, trasformerà il centro storico in un suggestivo borgo incantato, con luci, personaggi fiabeschi e attività per famiglie e bambini.
- Concertone di Capodanno
Chiuderà l'anno con una grande festa musicale in piazza e la partecipazione di un artista di rilievo nazionale, per salutare insieme l'arrivo del nuovo anno.
È anche il segno della capacità dell'Amministrazione comunale e dell'Ufficio Cultura di elaborare progetti di valore e di intercettare fondi regionali in un contesto competitivo, dove nulla è scontato e i finanziamenti premiano visione, programmazione e qualità.
Il finanziamento di 100.000 euro permette al Comune di reinvestire risorse nella promozione di nuove attività culturali, continuando a valorizzare Corato come città viva e dinamica.
La qualità e la varietà delle iniziative di "Corato Progetto Cultura" stanno contribuendo a rendere Corato una destinazione sempre più attrattiva, capace di unire tradizione e innovazione, memoria e futuro, consolidando il suo ruolo di riferimento nel panorama culturale pugliese.