“Castel dei Mondi” per Alessandro D’Angelo

Il Premio assegnato nell’ambito del Festival promosso dalla città Andria, con il sostegno di Regione Puglia e Puglia Culture

Corato - lunedì 8 settembre 2025
All'esito dei lavori della Commissione valutatrice - composta da Savino Santovito (Presidente Laboratorio Innovazione e Impresa del Dipartimento di Economia e Finanza di Uniba); Riccardo Carbutti (Direttore artistico del Festival Internazionale di Andria - Castel dei Mondi); e Maria Teresa Forlano (Consigliere della Fondazione "sen. Onofrio Jannuzzi" di Andria) - il Premio Speciale "Alessandro D'Angelo", destinato alla migliore Tesi di Laurea Magistrale in "Strategie e Pratiche di innovazione nel Management delle Imprese Culturali e Creative", è stato assegnato all'unanimità alla dottoressa Elena Albo.

La Albo ha presentato un lavoro dal titolo "La Filologia nell'era della digitalizzazione: nuove prospettive nell'analisi testuale tra sfide ed opportunità, integrazione e metodologie emergenti". Relatrice la Prof.ssa Claudia Corfiati e Correlatrice la Prof.ssa Carla Petrocelli del Corso di Laurea di II livello in Filologia Moderna / Uniba /Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica.
Il Premio, con una dotazione economica di 3500,00 euro, era riservato a studenti laureati negli anni accademici '23/'24 e '24/'25 presso gli Atenei di Puglia e Basilicata e le Università di Milano, città in cui Alessandro aveva conseguito il suo Titolo di Studio. Il 14 settembre è prevista la cerimonia ufficiale di proclamazione nei locali dell'ex Struttura mercatale di Via Flavio Giugno.
