«Nessuno deve rimanere indietro»: il programma del M5S a sostegno di De Benedittis

7 foto Movimento 5 Stelle

Dopo cinque anni di governo De Benedittis, il Movimento 5 stelle «entra in punta di piedi con rispetto e con la volontà di dare una mano concreta». È su queste premesse che il movimento ha annunciato il suo sostegno all'uscente sindaco con un programma che non si presenta come "un libro dei sogni", ma come un vero e proprioIeri 17 marzo, si è tenuta la presentazione ufficiale del programma "" e la sua consegna al sindaco De Benedittis. A presiedere l'incontro, membro del movimento.L'obiettivo principale è quello di aiutare l'amministrazione con nuove risorse finanziarie che non gravino sulle tasche dei cittadini.Tra i punti centrali del programma c'è la realizzazione di unae con un Investimento finanziabile con fondi PNRR, supportando economia e inclusione. «Vogliamo offrire al sindaco questo tesoretto, individuato in una spesa tra risparmi dell'ente e nuovi ingressi di incassi per il bilancio comunale, con una somma totale di € 850mila, dato peggiorativo annuale», ha affermato Di Zanni. «Nei prossimi giorni offriremo le schede dei conti».«Il dato migliorativo è dato dalla capacità della produzione di questi impianti diffusi di stare a sistema, dai conti economici e contributi del GSE e dalle leggi del mercato», ha continuato.A questo si aggiunge la volontà di cercare soluzioni per commercio locale e cittadino, finanziando una forte riduzione della pressione fiscale e affiancando i commercianti attraverso una, una esenzione totale dalla Tari.«Direte: promettete e poi non mantenete. Ma il Movimento 5 stelle quello che ha promesso lo ha sempre fatto».Di interesse del movimento è anche l'aiuto per accompagnare la creazione delle nuove aree pedonali e ZTL, attraverso l'ascolto dei cittadini.Altri punti investono l'attenzione alle aree produttive e rurali, il nodo del traffico pesante (con la realizzazione di una bretella di collegamento e hub di scambio merci con coinvolgimento cooperative locali esistenti) o la trasformazione dell'«Asipu avrà il compito strategico di connettere in rete le imprese della zona industriale che già hanno i loro impianti fotovoltaici e di metterli a sistema comune».Importante è il focus sul fondo di solidarietà energetica, nel momento in cui le bollette aumentano sempre più, e sui rifiuti, con il metodo della tariffa puntuale. Si tratta di un meccanismo che permetta il pagamento della sola indifferenziata, essendo la differenziata una risorsa per l'ambiente.«Il M5S mette da parte qualsiasi ambizione personale per pensare al bene della comunità e sostenere il progetto di Corrado», ha dichiarato la consigliera La Ghezza. «Tanti i punti su cui abbiamo trovato convergenza. È chiaro che ci sono state anche delle critiche ma questo rientra in uno spirito assolutamente costruttivo e di confronto, il tutto per l'interesse della collettività».