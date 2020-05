La macabra scoperta è stata effettuata dagli operatori zoofili delle Guardie ambientali d'Italia, che in questa fase di emergenza epidemiologica continuano a prestare servizio volontario di supporto alla Protezione Civile. Una testa di gatto mozzata, in villa comunale, a distanza di pochi metri dalle giostrine frequentate dai bambini.Difficile ipotizzare, al momento, quale significato possa avere lo scellerato gesto compiuto, che costituisce in ogni caso reato penale. I poveri resti dell'animale (di cui naturalmente evitiamo di pubblicare immagini esplicite limitandoci a mostrare il punto esatto del ritrovamento) sono stati prelevati dalla Polizia Locale che ha già avviato le indagini di rito per ricostruire l'accaduto e accertare le responsabilità.I filmati delle videocamere di sorveglianza potrebbero rivelarsi utili in questo senso. Resta lo sconcerto per un'azione - in tutto e per tutto - criminale.