“Non conosci Papicha”, prima di quattro pellicole contro la discriminazione di genere, per una rassegna cinematografica firmata Fidapa

Nel mondo in cui viviamo - cosparso di discriminazioni, di stereotipi, di incomprensioni e quindi di conflitti - è indispensabile, irrinunciabile ed essenzialmente necessario parlare ancora di queste tematiche per la forma mentis di tutte le generazioni. L'ambiente socioculturale e l'educazione determinano il pensiero critico al fine di scongiurare azioni e comportamenti violenti, volto invece alla comprensione e alla cooperazione tra gli individui.Da questa necessità nasce il progetto "Guerra, violenza e differenza di genere", una Rassegna cinematografica, organizzata da FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) – sez. Corato, che si svolgerà tutti i lunedì alle 20'30 a partire dal 13 marzo sino al 3 aprile, presso il Cinema Alfieri di Corato.Una tradizione che l'associazione già vantava - quella delle rassegne cinematografiche - interrotta poi per il Covid19, torna adesso più prorompente offrendo allo spettatore la possibilità di un processo analitico che si muoverà su quattro tematiche: guerra, islam, violenza e differenza di genere.Il soggetto è al femminile e i quattro film presentati sono "Non conosci Papicha" di Mounia Meddour, "La vita che verrà – Herself" di Phyllida Lloyd, "Una donna promettente (Promising Young Woman)" di Emerald Fennell e "Radioactive" di Marjane Satrapi.Nella serata inaugurale del 13 marzo il progetto sarà presentato dalla Presidente FIDAPA BPW sez. Corato Francesca Di Ciommo e dalla cinefila Eleonora Piccarreta.