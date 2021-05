Nuovo IPC "Tandoi" e nuovi spazi per il Liceo "Oriani", a breve l'avvio del progetto

Per la prima volta il Comune di Corato è stato inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche della Città Metropolitana di Bari.Sono stati, infatti, stanziati 9.625.000€ per la costruzione del nuovo edificio dell'Istitutodi Stato per i Servizi Commerciali e Socio-Sanitari" L. Tandoi" e 1.750.000€ per l'ampliamento dell'edificio del Liceo Classico e delle Scienze Umane "A. Oriani", somme mai, fino ad ora, riconosciute a nessun altro Comune.Il Comune di Corato si è impegnato ad individuare, in brevissimo tempo, un'area adatta alla costruzione del nuovo edificio dell'istituto professionale che, secondo la richiesta della Città Metropolitana, dovrebbe avere un'estensione di circa 30.000 mq e sta valutando la possibilità di poter creare le condizioni anche per la costruzione di una nuova sede per il Liceo Classico "A. Oriani", anziché l'ampliamento.Una occasione inedita, dunque, l'accordo di programma stilato nel 2009 tra Comune di Corato e l'allora Provincia di Bari risulta, infatti, essere oggi decaduto, in considerazione della validità dello stesso di 13 mesi, oltre che inefficace considerando che non sono mai state avviate, da parte del Comune di Corato, le necessarie procedure di esproprio e che l'area interessata è stata, in parte, utilizzata per la costruzione del sottovia di via Trani.A questo, è da aggiungersi che, la Provincia di Bari, prima, e la Città Metropolitana, poi, non hanno ratificato il precedente accordo né, prima di oggi, mai inserito il Comune di Corato nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche.Tutto ciò premesso sono state avviate le interlocuzioni necessarie con la Città Metropolitana affinché si possa procedere a stilare un nuovo accordo di programma, o protocollo di intesa, in attuazione di quanto previsto dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche della Città Metropolitana.