L'eccellenza coratina protagonista del talent "La Puglia In Tavola"

L'Alberghiero "Tandoi" ha aderito all'iniziativa promossa dall' l'Associazione di promozione sociale "La Puglia che c'è" di Molfetta nella realizzazione del talent" La Puglia in Tavola" premiato dal Patrocinio della Regione Puglia e delle Camere di Commercio di Brindisi e di Foggia.Ai nostri microfoni, il dirigente scolastico, il professor Francesco Catalano, ha così descritto qual è lo scopo del progetto:«L'Istituto alberghiero è una scuola che sta partecipando a numerosi concorsi con l'obiettivo di far crescere i ragazzi, attraverso il confronto con gli altri, stimolando la loro conoscenza nel campo, con l'augurio che un domani possano diventare eccellenze del terzo settore».Il prof. Catalano non ha poi mancato di ringraziare anche tutte le aziende che hanno contribuito concretamente, fornendo la "materia prima", al progetto e credendo fortemente nel valore di questo progetto come mezzo di promozione ed esportazione delle eccellenze coratine.Il talent, concretamente, ha portato gli studenti davanti alle telecamere del filmmaker e regista Gianni Visaggio, dinnanzi alle quali hanno preparato un intero menu basato su prodotti locali con relativo abbinamento dei vini, supportati dalla presenza e dall'impegno dei docenti prof.ssa Enza Valente e prof. Vincenzo Della Ducata.Non meno importante è l'etica che sottende il progetto; infatti, il talent ha anche tra gli scopi quello di sostenere l'agricoltura a km 0 e l'economia circolare, di cui tanto oggi si parla in risposta ad un'economia sempre più capitalista. A sottolineare questo aspetto è stata la presidentessa dell'associazione "La Puglia che c'è", Tiziana Marseglia, che ha anche condotto la scorsa serata, tenutasi nell'aula consigliare del Comune di Corato, laddove era anche presente il Sindaco Prof. Corrado Nicola De Benedittis.Questa prima tappa del contest si è conclusa con la consegna dell'attestato di partecipazione agli studenti coinvolti nella preparazione dei piatti e nell'abbinamento dei vini; le successive tappe del contest saranno a Brindisi, Foggia e Grumo Appula.Noi di CoratoViva non possiamo far altro che fare un grande in bocca al lupo ai ragazzi, augurando che vincano il contest esportando le eccellenze coratine.