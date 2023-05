L’Alberghiero “Tandoi” aderisce all’iniziativa dell'Associazione “La Puglia che c'è”

L'Alberghiero "Tandoi" ha aderito all'iniziativa promossa dall' l'Associazione di promozione sociale "La Puglia che c'è" di Molfetta nella realizzazione del talent" La Puglia in Tavola" premiato dal Patrocinio della Regione Puglia e delle Camere di Commercio di Brindisi e di Foggia.Davanti alle telecamere del filmaker e registadi Molfetta durante la registrazione della puntate del format "La Puglia in Tavola", gli alunni dell'alberghiero "Tandoi" hanno preparato un intero menu basato su prodotti locali con relativo abbinamento dei vini.A conclusione del percorso, venerdì 5 maggio 2023 presso l'Aula Consiliare del Comune di Corato alle ore 18, alla presenza del Sindaco, verrà presentata la puntata del format girata presso l'alberghiero "Tandoi", con la consegna dell'attestato di partecipazione agli studenti coinvolti nella preparazione dei piatti e nell'abbinamento dei vini e di un riconoscimento per l'impegno profuso nella formazione ai docenti Prof.ssa Enza Valente e Prof. Vincenzo Della Ducata e al Dirigente Scolastico Prof. Francesco Catalano e per la disponibilità ad accogliere l'iniziativa sul proprio territorio al Sindaco Prof. Corrado Nicola De Benedittis.