Domenica di "Open day" all'Ipc "Tandoi"

Oggi 17 dicembre il primo appuntamento con gli "Open Days" dell'Istituto professionale "Luciano Tandoi", guidato dal dirigente scolastico prof. Francesco Catalano.Un'occasione imperdibile per scoprire tutta l'attività che ruota intorno ai tre indirizzi di studio Servizi per la Sanità e l'assistenza, Enogastronomia e ospitalità alberghiera, Design della comunicazione visiva e pubblicitaria.Durante la mattinata (dalle ore 11 alle 13), sarà possibile visitare le sale e i laboratori, conoscere tutti i percorsi formativi che si estrinsecano nelle diverse articolazioni scolastiche.Ancora una volta, l'istituto si apre agli studenti del domani e alle loro famiglie, in un'ottica di interazione proficua e costante col territorio e di ampliamento dell'azione educativa pluriennale, riconosciuta e corroborata da numerosi premi ottenuti in manifestazioni tematiche svoltesi in tutta Italia.