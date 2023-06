Volata finale del contest enogastronomico “La Puglia in Tavola” per l’IPC Tandoi di Corato

L'Associazione di promozione sociale "La Puglia che c'è", con il Patrocinio concesso dall'Assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane, ha realizzato presso i più attivi istituti alberghieri della nostra regione lo showcooking "La Puglia in Tavola", dando l'opportunità agli studenti che si sono cimentati tra fornelli e vini da abbinare, di proporre e realizzare un menu che raccontasse al meglio il territorio di appartenenza.Le riprese realizzate con un vero studio televisivo mobile in 4k per la regia del filmaker Gianni Visaggio, sono state pubblicate sui canali social dell'associazione (Facebook ed Instagram) facendo evolvere il talent in un contest in cui votare con un like il menu preferito.Gli apprezzamenti che i visitatori di "Ti Racconto la Puglia" (pagina ufficiale Facebook) e di "tiraccontolapugliaaps" (profilo ufficiale Instagram) hanno espresso sono stati veramente superiori ad ogni aspettativa, lodando alunni e docenti e dimostrando la qualità della formazione e dei formatori di questi istituti, come il "Tandoi" di Corato.Aveva già espresso grande soddisfazione per gli esiti della prova il Dirigente Scolastico Prof. Catalano, durante l'evento di conferimento degli attestati da parte del Presidente dell'Associazione, dott.ssa Tiziana Marseglia.Ora che siamo alla volata finale del contest, che si chiuderà sabato 17 alle ore 21, è sempre il Prof. Catalano assieme ai docenti Prof.ssa Enza Valente e Prof. Vincenzo della Ducata, a chiedere all'intera popolazione di Corato di supportare i propri studenti esprimendo quel voto che potrebbe portarli alla vittoria dell'edizione 2023 dello showcooking "La Puglia in Tavola".Così si aggiungerebbe un pizzico di motivazione in più a perseverare nell'impegno quotidiano da parte di alunni e alunne che si candidano, a pieno diritto, ad essere i futuri chef e sommelier di successo, capaci di rappresentare degnamente e con orgoglio la Puglia e la sua cucina, elemento fondamentale della cultura regionale oltre che ulteriore attrattore turistico di indubbia efficacia.