Concorso "La Puglia In Tavola": trionfa l'IPC Corato

Il contest per "La Puglia in Tavola" si è concluso sabato scorso 17 giugno con risultati che ci hanno emozionato. L'Associazione La Puglia che c'è rivolge un ringraziamento particolare ai Dirigenti Scolastici che hanno creduto nel progetto "La Puglia in Tavola" e con la loro adesione al talent hanno veicolato egregiamente le finalità dell'Associazione legate alla tutela, conservazione e divulgazione delle tipicità enogastronomiche del territorio di appartenenza.Il nostro doveroso ringraziamento va anche ai docenti e agli studenti che durante le riprese video hanno dimostrato impegno e passione nella preparazione dei piatti e nell'accostamento dei vini e che con lo stesso impegno si sono trasformati in testimonial durante le giornate del contest contribuendo a far votare il menu presentato dalla propria scuola.Siamo felici di annunciare che la seconda edizione del talent "La Puglia in Tavola" è già pronta per partire e che tanti Istituti ci stanno chiedendo di partecipare: grazie per la fiducia! Adesso non ci resta che annunciare ufficialmente la vittoria del filmato che ha totalizzato il numero maggiore di voti su Facebook e su Instagram e che ha visto protagonisti gli studenti dell'IPC "Tandoi" di Corato e invitarvi tutti all'incontro per la proclamazione del vincitore che si terrà all'inizio del nuovo anno scolastico e di cui vi daremo tempestivamente notizia. Buone vacanze a tutti e Stay Tuned per nuove iniziative!IPC Tandoi Corato = FB 1.017 IG 718IISS Pertini Brindisi = FB 572 IG 628IISS Fiore Grumo Appula = FB 481 IG 269IISS Einaudi-Grieco Foggia = FB 103 IG 33