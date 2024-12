Omicidio a Corato, domani l'incarico per eseguire l'autopsia

Sarà conferito domani mattina al professoredell', l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di, il 50enne ucciso lunedì sera a Corato, alla estrema periferia della città, in via Salvi. Gli esami dovrebbero poi essere svolti entro sabato mattina.La vittima, volto noto alle forze dell'ordine della città, è stata freddata con colpi d'arma da fuoco durante quella che appare agli investigatori come una spedizione punitiva in famiglia. Manzi era in via Salvi vicino casa sua alla periferia della città insieme con il fratello, di 41 anni, che è rimasto ferito gravemente. Per l'omicidio sono in carceredi 52 anni, e i suoi figli,rispettivamente di 18 e 22 anni, cognato e nipoti della vittima, figli della sorella.I tre rispondono, a vario titolo, di omicidio, di porto abusivo di arma da fuoco e tentato omicidio per il ferimento diche versa in gravi condizioni in ospedale, a Bari, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Nell'ambito della stessa inchiesta è stata fermata anche la moglie della vittima,, che durante l'assalto avrebbe risposto al fuoco usando la pistola del marito. È adesso accusata di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco.I tre presunti omicidi avrebbero raggiunto la vittima a bordo di un'auto. Il primo a scendere e sparare sarebbe stato il 52enne che, però, avrebbe mancato cognato e suo fratello. A quel punto, dall'auto, sarebbe sceso anche il figlio 18enne che avrebbe imbracciato un fucile sparando e uccidendo uno zio e poi ferendo l'altro.