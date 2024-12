Omicidio a Corato, Manzi ucciso dopo essere stato colpito al torace

Ucciso dopo essere stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco all'addome. S'è svolta ieri all'l'autopsia sulla salma del 50enne, ucciso il 16 dicembre scorso a Corato da, padre e figli di 52, 22 e 18 anni, tutti rinchiusi in carcere.L'esame autoptico, condotto dal professor Antonio De Donno e che è andato avanti per ore e si è concluso soltanto nel pomeriggio, ha evidenziato come sia stato attinto l'addome. I risultati dell'autopsia, però, non sono stati ancora resi ufficialmente noti e il medico legale avrà 60 giorni di tempo per elaborare il referto dopo gli esami istologici svolti sul cadavere dell'uomo. Il fratello di, invece,, rimasto ferito, è ancora ricoverato in prognosi riservata alLe immagini di videosorveglianza di via Salvi, dove è avvenuto il delitto, hanno mostrato una dinamica definita dal giudice per le indagini preliminari del, ​«inequivocabile». Nei filmati si vede unafermarsi vicino ai Manzi.è stato il primo a scendere dall'auto. Poco dopo sono scesi. Savino, accortosi che Nicola Manzi stava impugnando una pistola, è stato visto correre via in direzione opposta.A quel punto,avrebbe prelevato un fucile dal sedile anteriore dell'auto e avrebbe sparato contro, uccidendolo, per poi dirigere i colpi contro, ferendolo. Successivamente,avrebbe passato il fucile al padre, mentreavrebbe raccolto una pistola e «puntato l'arma verso i Pilato», che stavano fuggendo. Gabriele, ancora armato di fucile, avrebbe coperto la fuga della sua famiglia puntandolo contro la donna.Le dichiarazioni diriportano che poche ore prima del delitto c'era stato un litigio con, poi apparentemente risolto.avrebbe affermato che stavano andando a caccia di cinghiali e, passando vicino alla casa dei Manzi, si sarebbero fermati per un ulteriore chiarimento. Ha aggiunto che si era avvicinato disarmato, ma di essere stato bersaglio di alcuni colpi di pistola. A quel punto,Ancheavrebbe confermato il litigio precedente e ha dichiarato che i Manzi li avrebbero minacciati con delle armi da fuoco, affermando che Gabriele avrebbe agito solo per legittima difesa. I funerali di, intanto, si terranno domani pomeriggio, alle ore 15.30, nella parrocchia di San Gerardo Maiella.