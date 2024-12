Omicidio a Corato, oggi i funerali del 50enne Nicola Manzi

Si è conclusa ieri l'autopsia sul corpo del 50enne ucciso in via Salvi. Domani, alle ore 15.30 alla parrocchia San Gerardo, i funerali

Nicola e i suoi due figli Gabriele e Savino sono in carcere a Trani: hanno affermato di aver agito per «legittima difesa»

Restano in carcere Nicola, Savino e Gabriele Pilato per l’omicidio di Nicola Manzi e il ferimento del fratello, Michele

Davanti al gip Zeno i due fratelli Pilato e il padre, in carcere per il delitto del 50enne di Corato. Resta grave il fratello Michele

Sarà conferito al professor De Donno dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. In settimana l'esame autoptico

Per gli inquirenti si è trattato di una spedizione punitiva: in carcere anche il cognato della vittima. In settimana l'autopsia