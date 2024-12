Omicidio Manzi, la difesa dei Pilato: «Abbiamo sparato per difenderci»

«Fall. Fall. Mo' è il momento».avrebbe incitato così i figli ad esplodere colpi all'indirizzo di, che, però, non la colpivano. È quanto ricostruito dal giudice per le indagini del, nell'interrogatorio di convalida nei confronti di, die diI tre, rispettivamente padre e figli di 52, di 22 e di 18 anni, sono accusati dell'omicidio di, 50 anni, avvenuto il 16 dicembre scorso, e del ferimento del fratello di quest'ultimo,, 41 anni. La moglie di Nicola Manzi,, di 48 anni, accusata dei reati di tentato omicidio e porto illecito di arma comune da sparo, da ieri è relegata agli arresti domiciliari nella sua abitazione con il braccialetto elettronico: ha dichiarato che «i tre sono scesi dall'auto».sarebbe rimasto vicino al veicolo, mentre i suoi due figlisi sono avvicinati ai fratelli Manzi. Gabriele avrebbe estratto una pistola, sparando prima a Michele, ferendolo, e poi a Nicola, uccidendolo. Dopo gli spari, i Pilato sarebbero risaliti in auto e, nella fuga, Gabriele avrebbe esploso altri colpi contro la Balducci, «senza però colpirla». La donna ha affermato di essere corsa rapidamente a soccorrere il marito e il cognato, implorando i Pilato di fermarsi.Tuttavia, le immagini di videosorveglianza hanno mostrato una dinamica diversa, definita dal giudice «inequivocabile perché obiettiva». Nei filmati si vede l'auto fermarsi vicino ai Manzi.è stato il primo a scendere dall'auto: accortosi chestava impugnando una pistola, è stato visto correre via in direzione opposta. A quel puntoavrebbe imbracciato un fucile sparando contro, uccidendolo, per poi dirigere i colpi controSuccessivamente, Gabriele avrebbe passato il fucile al padre, mentresi sarebbe avvicinata ai corpi dei due uomini. La Balducci, quindi, avrebbe raccolto la pistola e «puntato l'arma contro i Pilato», che stavano fuggendo. Gabriele, ancora armato di fucile, avrebbe coperto la ritirata della sua famiglia puntandolo contro la donna. Le dichiarazioni diriportano che prima c'era stato un litigio con, poi apparentemente risolto.Savino ha aggiunto che si era avvicinato disarmato, ma di essere stato bersaglio di colpi di pistola. A quel punto, il fratello Gabriele avrebbe sparato col fucile per difenderlo. Anche Nicola Pilato ha dichiarato che i Manzi li avrebbero minacciati con armi da fuoco, affermando che