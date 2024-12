Omicidio a Corato, quattro fermi. L'ipotesi di una lite in famiglia

A poche ore dall'omicidio di Corato, la svolta. I killer dihanno un nome: i fratelli, di 22 e 18 anni, per il sostituto procuratore della, che ha diretto le indagini dei, sarebbero i presunti assassini del 50enne,I due - seguiti dal padre, il 52enne, tutti assistiti dal legale- hanno deciso di presentarsi spontaneamente agli investigatori. Sottoposti a fermo, hanno deciso di non rispondere nell'interrogatorio, prima di finire nel carcere di Trani accusati di omicidio e di porto illecito d'arma comune da sparo: con loro, nella sezione femminile, è finita la moglie di Manzi,di 48 anni, per tentato omicidio e porto illecito d'arma comune da sparo.Un assassinio eseguito con due armi «che - hanno detto gli inquirenti - non sono state rinvenute sul posto, né nella disponibilità delle persone fermate». L'attività investigativa, intanto, non si arresta, si cerca ora il movente di tanta ferocia, probabilmente. I due fratelli, entrambi con precedenti di polizia e su cui si erano concentrati da subito i sospetti degli investigatori della, sono stati incastrati daldella zona.Le immagini, infatti, sono state «fondamentali» perché hanno «consentito di identificare e, quindi, iscrivere nel registro degli indagati i soggetti che avevano preso parte all'episodio delittuoso e documentare la dinamica dei fatti». Si sono invece rivelati «di scarsa utilità gli apporti delle testimonianze e gli interrogatori raccolti nell'immediatezza». Erano le ore 19.00 di lunedì, quandoera sotto casa, in via Salvi, con la moglie e suo fratello, di 41 anni, rimasto ferito.Secondo la ricostruzione deiguidati dal capitano- poi supportati dalla- in strada sarebbe andata in scena una sparatoria. Ad agire sarebbero state i due fratelli Pilato che, su una auto, avrebbero avvicinato i fratelli Manzi aprendo il fuoco: Nicola, «attinto da un colpo di arma lunga da sparo», è morto sul colpo, mentre suo fratello Michele, anche lui centrato da un proiettile, è rimasto ferito.L'uomo, dopo essere stato sottoposto nella notte ad un intervento chirurgico alè ancora in prognosi riservata. È rimasta, invece, illesa la donna che dopo aver raccolto la pistola che il marito - arrestato nel 2021 nel blitzche chiuse il cerchio sul- aveva addosso «ha inseguito gli assassini sparando a sua volta». Ed è qui che la ferocia dell'agguato ha assunto pieghe ancora più torbide ed inquietanti al momento dell'indagine.Secondo le indagini, la scintilla del grave fatto di sangue sarebbe da ricercare in una pregressa lite in famiglia, anche se «l'accertamento della dinamica dei fatti, del movente dell'omicidio e dell'eventuale ulteriore coinvolgimento di altre persone proseguirà». I militari hanno repertato, provenienti da due diverse armi. Durante tutta la notte sono state eseguite perquisizioni e ascoltate persone, compreso chi ha assistito all'episodio:I quattro, in attesa della decisione del giudice per le indagini preliminari del, che valuterà «la sussistenza dei presupposti del fermo e dell'adozione della misura cautelare», sono in carcere. Ma questa è soltanto una prima fase dell'attività inquirente, che ora cercano anche il movente.