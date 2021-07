Ondata di calore, 29 luglio da bollettino rosso

Evita di esporti al caldo e al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00);

Evita le zone particolarmente affollate, in particolare per i bambini molti piccoli, gli anziani, le persone con asma e altre malattie respiratorie, le persone non autosufficienti o convalescenti.

Evita l'attività fisica intensa all'aria aperta durante gli orari più caldi della giornata.

Trascorri alcune ore in un luogo pubblico climatizzato, in particolare nelle ore più calde della giornata.

Indossa indumenti chiari, leggeri, in fibre naturali (es. cotone, lino), riparati la testa con un cappello leggero di colore chiaro e usa occhiali da sole.

Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo.

Bevi liquidi, moderando l'assunzione di bevande gassate o zuccherate, tè e caffè. Evita, inoltre, bevande troppo fredde e bevande alcoliche.

Se l'auto non è climatizzata evita di metterti in viaggio nelle ore più calde della giornata (ore 11-18). Non dimenticare di portare con te sufficienti scorte di acqua in caso di code o file impreviste

Non lasciare persone non autosufficienti, bambini e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole

Assicurati che le persone malate o costrette a letto non siano troppo coperte.

In presenza di sintomi dei disturbi legati al caldo contatta un medico

Si prevede una giornata d bollettino rosso per quanto riguarda l'ondata di calore che sta interessando la Puglia per la giornata di domani 29 luglio.Il Ministero della Salute segnala infatti una allerta di livello 3 sul territorio regionale, con condizioni ad elevato rischio per cui sono allertati anche i servizi sanitari e sociali. Si prevedono temperature elevate sin dal mattino con un picco di temperatura massima percepita di 37°.L'aria calda subtropicale interesserà la nostra Regione fino al 1 agosto con temperature massime previste saranno comprese tra 33-36 °C lungo le coste, tra 36-40 °C nelle aree interne con locali punte massime comprese tra 41-43 °C nel foggiano, Arco Jonico tarantino e zone interne del Salento.Si invita la popolazione a seguire i consigli generali dettati dal Ministero della Salute: