Onorevole Natale, l'augurio in musica dei parlamentari senza distinzione

Non c'è colore politico che possa offuscare la magia del Natale, il suo messaggio di speranza e fratellanza, di attenzione a chi soffre.Non c'è modo migliore che esprimere gli auguri della musica, con cantanti e musicisti di eccezione: i parlamentari del gruppo sPartiti Uniti.Sono loro ad aver inciso il brano "Onorevole Natale" scritto e composto dal deputato Francesco Paolo Sisto. E' un inno alla gioia, alla solidarietà, all'amicizia, alla fratellanza. Con lui suonano e cantano: Patty L'Abbate, Giorgio Mulè, Carmelo Miceli, Ylenja Lucaselli, Walter Rizzetto, Elisa Tripodi, Mauro D'Attis, Maurizio Buccarella, Maria Teresa Bellucci, Francesca Galizia, con la partecipazione di Serena Sisto, co-autrice."E' solo l'inizio - spiega l'autore - di un progetto che vuole aiutare i "più deboli" da parte di coloro che, spesso ingiustamente , vengono indicati come i "più forti". Un coro a più voci, pronte a dimenticare appartenenze e diversità per una causa comune e solidale". Per la prima edizione di Natale 2019 i diritti di autore, edizione, produzione sono infatti devoluti alla Lega del Filo d'oro.Il brano è stato scritto e musicato da Francesco Paolo Sisto (Forza Italia), come anticipato, che suona anche il piano. Al flauto c'è il suo collega di partito, Giorgio Mulè, mentre è di Michele Nitti del MoVimento 5 Stelle la consulenza artistica. Alla chitarra Maurizio Buccarella (Gruppo Misto) e le voci femminili sono di Ylenja Lucaselli (FdI), Patty L'Abbate (M5S), Elisa Tripodi (M5S), Francesca Galizia (M5S) e di Maria Teresa Bellucci (FdI). Con loro anche Walter Rizzetto, anch'egli di Fratelli d'Italia, il democratico Carmelo Miceli ed il forzista Mauro D'Attis.La Onlus da 55 anni assiste, educa e riabilita, reinserendola nella famiglia e nella società le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. È questo da diversi decenni l'obiettivo della Lega del Filo d'Oro, «un impegno costante che ha come finalità il miglioramento della qualità della vita delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, attuato attraverso la creazione di strutture specializzate, la formazione di operatori qualificati, lo svolgimento di attività di ricerca e sperimentazione nel campo della sordocecità e della pluriminorazione psicosensoriale, la promozione di rapporti con enti, istituti, università italiane e straniere, la sensibilizzazione degli organismi competenti e dell'opinione pubblica nei confronti di questo tipo di disabilità». La sua sede centrale, oltre che storica, è ad Osimo, nelle Marche, ma ci sono centri distaccati in tutta Italia, da Padova alla vicina Molfetta (struttura che si estende fino a 24.000 m² ed ospita circa 40 utenti), fino a Termini Imerese in Sicilia.L'intervista di Franco Tempesta all'on. Francesca Galizia