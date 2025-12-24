Nel chiostro del comune di Corato il presepe artistico curato dalla Pro Loco Quadratum

Da oggi, 24 dicembre, fino al 6 gennaio il Chiostro del Comune di Corato ospita il presepe artistico curato dalla Pro Loco Quadratum: una installazione che reinterpreta la composizione tradizionale attraverso un gioco di contrasti tra pieni e vuoti, buio e luce, positivo e negativo.Le figure dei personaggi prendono forma dalle loro sagome essenziali e dialogano con il profilo delle arcate che le accolgono.L'installazione produce un percorso visivo e simbolico in cui la luce diventa elemento narrativo, valorizzando il cuore del racconto natalizio.L'iniziativa è sostenuta dall'Amministrazione Comunale ed è inserita nel cartellone di Natale a Corato - Incanto