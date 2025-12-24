Presepe artistico curato dalla Pro Loco Quadratum
Presepe artistico curato dalla Pro Loco Quadratum
Attualità

Nel chiostro del comune di Corato il presepe artistico curato dalla Pro Loco Quadratum

Una installazione che reinterpreta la composizione tradizionale

Corato - mercoledì 24 dicembre 2025 10.46
Da oggi, 24 dicembre, fino al 6 gennaio il Chiostro del Comune di Corato ospita il presepe artistico curato dalla Pro Loco Quadratum: una installazione che reinterpreta la composizione tradizionale attraverso un gioco di contrasti tra pieni e vuoti, buio e luce, positivo e negativo.

Le figure dei personaggi prendono forma dalle loro sagome essenziali e dialogano con il profilo delle arcate che le accolgono.

L'installazione produce un percorso visivo e simbolico in cui la luce diventa elemento narrativo, valorizzando il cuore del racconto natalizio.

L'iniziativa è sostenuta dall'Amministrazione Comunale ed è inserita nel cartellone di Natale a Corato - Incanto
  • Natale
Orari della Biblioteca Comunale M.R. Imbriani durante il periodo natalizio
24 dicembre 2025 Orari della Biblioteca Comunale M.R. Imbriani durante il periodo natalizio
Ratificato Accordo di programma per il Ponte di Via Castel Del Monte: previsto un finanziamento di quasi €18 milioni per l’intero progetto
23 dicembre 2025 Ratificato Accordo di programma per il Ponte di Via Castel Del Monte: previsto un finanziamento di quasi €18 milioni per l’intero progetto
Altri contenuti a tema
Anche quest'anno la Parrocchia Madonna delle Grazie di Corato propone il Presepe Vivente Eventi Anche quest'anno la Parrocchia Madonna delle Grazie di Corato propone il Presepe Vivente Don Antonio Maldera: «Che questo Presepe Vivente possa essere per ciascuno un’occasione di incontro»
Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno Eventi Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno Mercatini, luminarie e presepi viventi per la settimana di Natale fino a Capodanno
Silvia Mezzanotte accende l’alba a Corato: la “mattina della piazza” tra tradizione e cultura Eventi Silvia Mezzanotte accende l’alba a Corato: la “mattina della piazza” tra tradizione e cultura Appuntamento alle prime luci dell’alba per l’inaugurazione del presepe e il concerto
Incanto in via Sant'Elia: una cena di comunità a suon di musica e allegria a Corato Eventi Incanto in via Sant'Elia: una cena di comunità a suon di musica e allegria a Corato Si rinnova l'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale e dal Comando della Brigata Meccanizzata "Pinerolo"
"Incanto 2025", un weekend da record: migliaia di visitatori a Corato Eventi "Incanto 2025", un weekend da record: migliaia di visitatori a Corato I nuovi appuntamenti del 19, 20 e 21 dicembre
Il Museo della Città di Corato ospita la seconda edizione di "Nativitas – La Natività nell'arte" Cultura Il Museo della Città di Corato ospita la seconda edizione di "Nativitas – La Natività nell'arte" In programma fino al 31 dicembre
L'arte presepiale in mostra a Corato Vita di Città L'arte presepiale in mostra a Corato Nuova edizione dell'iniziativa curata dal maestro Francesco Lastella
Tra sogno e realtà: inaugurato il villaggio di Babbo Natale Eventi Tra sogno e realtà: inaugurato il villaggio di Babbo Natale Un "Incanto" coratino che continua a far parlare di sé
L’attesa è finita: Loredana Bertè sul palco per il Capodanno 2025
23 dicembre 2025 L’attesa è finita: Loredana Bertè sul palco per il Capodanno 2025
“Diaconia e Politica”: il Sindaco De Benedittis ospite della rassegna “Come on, come in” a Corato
23 dicembre 2025 “Diaconia e Politica”: il Sindaco De Benedittis ospite della rassegna “Come on, come in” a Corato
L'Adriatica Industriale Virtus Corato chiude il 2025 con una sconfitta contro EuroBasket Foggia
23 dicembre 2025 L'Adriatica Industriale Virtus Corato chiude il 2025 con una sconfitta contro EuroBasket Foggia
Anche a Corato ridotte le compartecipazioni economiche per usufruire del servizio di assistenza domiciliare e integrata
23 dicembre 2025 Anche a Corato ridotte le compartecipazioni economiche per usufruire del servizio di assistenza domiciliare e integrata
Fas Basket Corato, la sua prima vittoria al PalaLosito contro la Basket School Messina
23 dicembre 2025 Fas Basket Corato, la sua prima vittoria al PalaLosito contro la Basket School Messina
Anche quest'anno la Parrocchia Madonna delle Grazie di Corato propone il Presepe Vivente
22 dicembre 2025 Anche quest'anno la Parrocchia Madonna delle Grazie di Corato propone il Presepe Vivente
“Pari o Dis-pari? Disabilità e parità di genere non sono un gioco” si conclude con una esposizione di immagini a Corato
22 dicembre 2025 “Pari o Dis-pari? Disabilità e parità di genere non sono un gioco” si conclude con una esposizione di immagini a Corato
Nuova Matteotti Corato, al quarto posto in classifica dopo la seconda vittoria consecutiva
22 dicembre 2025 Nuova Matteotti Corato, al quarto posto in classifica dopo la seconda vittoria consecutiva
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.