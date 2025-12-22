presepe vivente
Eventi

Anche quest'anno la Parrocchia Madonna delle Grazie di Corato propone il Presepe Vivente

Don Antonio Maldera: «Che questo Presepe Vivente possa essere per ciascuno un’occasione di incontro»

Corato - lunedì 22 dicembre 2025 15.58 Comunicato Stampa

Con grande gioia la Parrocchia Madonna delle Grazie di Corato, grazie al gruppo del Rinnovamento nello Spirito Santo, il 26 e 27 dicembre dalle ore 18 alle 21 ripropone il Presepe Vivente, segno concreto di fede, tradizione e comunità. Il Parroco della Parrocchia Don Antonio Maldera:

Attraverso scene di vita quotidiana, personaggi biblici e antichi mestieri, vogliamo accompagnarvi in un cammino che conduce al cuore del Natale: la nascita di Gesù, luce che illumina ogni tempo e ogni storia. Questo presepe non è solo una rappresentazione, ma un invito a fermarsi, contemplare e riscoprire il valore dell'umiltà, della pace e dell'amore che Dio dona all'umanità facendosi uomo.

Ringrazio tutti coloro che, con impegno e spirito di servizio, hanno reso possibile questo momento: volontari, famiglie, giovani e bambini, uniti nel desiderio di testimoniare la gioia del Vangelo. Che questo Presepe Vivente possa essere per ciascuno un'occasione di incontro, di riflessione e di rinnovata speranza.

