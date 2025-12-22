Anche quest'anno la Parrocchia Madonna delle Grazie di Corato propone il Presepe Vivente

Con grande gioia la Parrocchia Madonna delle Grazie di Corato, grazie al gruppo del Rinnovamento nello Spirito Santo, il 26 e 27 dicembre dalle ore 18 alle 21 ripropone il Presepe Vivente, segno concreto di fede, tradizione e comunità. Il Parroco della Parrocchia Don Antonio Maldera:

Attraverso scene di vita quotidiana, personaggi biblici e antichi mestieri, vogliamo accompagnarvi in un cammino che conduce al cuore del Natale: la nascita di Gesù, luce che illumina ogni tempo e ogni storia. Questo presepe non è solo una rappresentazione, ma un invito a fermarsi, contemplare e riscoprire il valore dell'umiltà, della pace e dell'amore che Dio dona all'umanità facendosi uomo.



Ringrazio tutti coloro che, con impegno e spirito di servizio, hanno reso possibile questo momento: volontari, famiglie, giovani e bambini, uniti nel desiderio di testimoniare la gioia del Vangelo. Che questo Presepe Vivente possa essere per ciascuno un'occasione di incontro, di riflessione e di rinnovata speranza.