Corato, grande partecipazione all'evento La mattina della piazza
Corato, grande partecipazione all'evento La mattina della piazza
Eventi

Silvia Mezzanotte accende l’alba a Corato: la “mattina della piazza” tra tradizione e cultura

Appuntamento alle prime luci dell’alba per l’inaugurazione del presepe e il concerto

Corato - giovedì 18 dicembre 2025 9.04
La tradizione cittadina de "La mattina della piazza" si rinnova ogni 24 dicembre quando, alle prime luci dell'alba, bambini, giovani, adulti e anziani si ritrovano per condividere insieme l'atmosfera natalizia.

Una tradizione di lunga data che sta cambiando volto: un tempo luogo pulsante del commercio locale, oggi la piazza è diventata fucina di cultura. Nonostante i negozi aprano in mattinata, le vetrine si animino e gli scaffali si svuotino, oggi l'atmosfera è dominata principalmente da eventi a carattere culturale.

Se prima la piazza si affollava di persone che uscivano con l'obiettivo di comperare prodotti tipici e locali e trovare le materie prime migliori, oggi quello stesso spazio ospita iniziative culturali e musicali.

Il tanto atteso concerto vedrà quest'anno la voce di Silvia Mezzanotte, ex solista dei Matia Bazar, che a partire dalle 6.00 in Piazza di Vagno, riscalderà i tanti presenti con la sua voce.

«Vi aspettiamo in Piazza di Vagno a Corato dalle 6 del mattino nel segno di una tradizione antica che si rinnova e persiste nel tempo», scrive la Pro Loco in un post Facebook.

Come da tradizione, il concerto sarà preceduto dall'inaugurazione del Presepe cittadino, allestito nel Chiostro del Comune. A curarlo ancora una volta la "Pro Loco Quadratum", che quest'anno ha scelto una soluzione differente: non più presepi allestiti dai singoli cittadini, ma un unico presepe collettivo.

Un piccolo cambiamento che manterrà la "mattina della piazza" al centro della vita cittadina, continuando ad essere un appuntamento identitario e intoccabile per grandi, giovani e piccini. Uno schema aggiornato che promette la giusta sinergia tra tradizione e nuove energie.
  • Natale
L’alba si accende di fede al Sacro Cuore la suggestiva novena di Natale
18 dicembre 2025 L’alba si accende di fede al Sacro Cuore la suggestiva novena di Natale
 Francesco Tempesta nominato Cavaliere della Repubblica
18 dicembre 2025  Francesco Tempesta nominato Cavaliere della Repubblica
Altri contenuti a tema
Incanto in via Sant'Elia: una cena di comunità a suon di musica e allegria a Corato Incanto in via Sant'Elia: una cena di comunità a suon di musica e allegria a Corato Si rinnova l'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale e dal Comando della Brigata Meccanizzata "Pinerolo"
"Incanto 2025", un weekend da record: migliaia di visitatori a Corato "Incanto 2025", un weekend da record: migliaia di visitatori a Corato I nuovi appuntamenti del 19, 20 e 21 dicembre
Il Museo della Città di Corato ospita la seconda edizione di "Nativitas – La Natività nell'arte" Cultura Il Museo della Città di Corato ospita la seconda edizione di "Nativitas – La Natività nell'arte" In programma fino al 31 dicembre
L'arte presepiale in mostra a Corato Vita di Città L'arte presepiale in mostra a Corato Nuova edizione dell'iniziativa curata dal maestro Francesco Lastella
Tra sogno e realtà: inaugurato il villaggio di Babbo Natale Tra sogno e realtà: inaugurato il villaggio di Babbo Natale Un "Incanto" coratino che continua a far parlare di sé
L’albero dell’angelo: un Natale che accende la memoria Vita di Città L’albero dell’angelo: un Natale che accende la memoria A Corato il Maggiolino Café dedica l’accensione dell’albero al piccolo Damiano Di Candido, trasformando la luce natalizia in un abbraccio collettivo
Luci, danza e gospel: l’accensione dell’albero in Piazza Matteotti Luci, danza e gospel: l’accensione dell’albero in Piazza Matteotti Continuano gli appuntamenti dell’“Incanto” coratino
Corato spalanca le porte al Natale: al via l’Incanto coratino Corato spalanca le porte al Natale: al via l’Incanto coratino Presentato il programma che accompagnerà la città nelle prossime settimane
Incanto in via Sant'Elia: una cena di comunità a suon di musica e allegria a Corato
18 dicembre 2025 Incanto in via Sant'Elia: una cena di comunità a suon di musica e allegria a Corato
Coldiretti su olio: «Basta fake news sui prezzi per deprimere mercato»
18 dicembre 2025 Coldiretti su olio: «Basta fake news sui prezzi per deprimere mercato»
Tragedia sulla provinciale Ruvo–Corato
17 dicembre 2025 Tragedia sulla provinciale Ruvo–Corato
Corato-Atletico Gargano, è scontro salvezza: in palio punti importanti al ‘Comunale’
17 dicembre 2025 Corato-Atletico Gargano, è scontro salvezza: in palio punti importanti al ‘Comunale’
Formazione senza confini, la sfida internazionale dello “Stupor Mundi”
17 dicembre 2025 Formazione senza confini, la sfida internazionale dello “Stupor Mundi”
Un omaggio a Don Ciccio Tattoli: 14ª edizione del Concorso Letterario “Cataldo Leone”
17 dicembre 2025 Un omaggio a Don Ciccio Tattoli: 14ª edizione del Concorso Letterario “Cataldo Leone”
Il filo della tradizione: una stella su Betlemme
17 dicembre 2025 Il filo della tradizione: una stella su Betlemme
8
Coltivitalia: a Corato un confronto sulle opportunità del Piano Olivicolo Pugliese
17 dicembre 2025 Coltivitalia: a Corato un confronto sulle opportunità del Piano Olivicolo Pugliese
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.