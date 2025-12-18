Eventi
Silvia Mezzanotte accende l’alba a Corato: la “mattina della piazza” tra tradizione e cultura
Appuntamento alle prime luci dell’alba per l’inaugurazione del presepe e il concerto
Corato - giovedì 18 dicembre 2025 9.04
La tradizione cittadina de "La mattina della piazza" si rinnova ogni 24 dicembre quando, alle prime luci dell'alba, bambini, giovani, adulti e anziani si ritrovano per condividere insieme l'atmosfera natalizia.
Una tradizione di lunga data che sta cambiando volto: un tempo luogo pulsante del commercio locale, oggi la piazza è diventata fucina di cultura. Nonostante i negozi aprano in mattinata, le vetrine si animino e gli scaffali si svuotino, oggi l'atmosfera è dominata principalmente da eventi a carattere culturale.
Se prima la piazza si affollava di persone che uscivano con l'obiettivo di comperare prodotti tipici e locali e trovare le materie prime migliori, oggi quello stesso spazio ospita iniziative culturali e musicali.
Il tanto atteso concerto vedrà quest'anno la voce di Silvia Mezzanotte, ex solista dei Matia Bazar, che a partire dalle 6.00 in Piazza di Vagno, riscalderà i tanti presenti con la sua voce.
«Vi aspettiamo in Piazza di Vagno a Corato dalle 6 del mattino nel segno di una tradizione antica che si rinnova e persiste nel tempo», scrive la Pro Loco in un post Facebook.
Come da tradizione, il concerto sarà preceduto dall'inaugurazione del Presepe cittadino, allestito nel Chiostro del Comune. A curarlo ancora una volta la "Pro Loco Quadratum", che quest'anno ha scelto una soluzione differente: non più presepi allestiti dai singoli cittadini, ma un unico presepe collettivo.
Un piccolo cambiamento che manterrà la "mattina della piazza" al centro della vita cittadina, continuando ad essere un appuntamento identitario e intoccabile per grandi, giovani e piccini. Uno schema aggiornato che promette la giusta sinergia tra tradizione e nuove energie.
