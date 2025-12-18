Silvia Mezzanotte accende l’alba a Corato: la “mattina della piazza” tra tradizione e cultura

La tradizione cittadina de "La mattina della piazza" si rinnova ogni 24 dicembre quando, alle prime luci dell'alba, bambini, giovani, adulti e anziani si ritrovano per condividere insieme l'atmosfera natalizia.che sta cambiando volto: un tempo luogo pulsante del commercio locale, oggi la piazza è diventata fucina di cultura. Nonostante i negozi aprano in mattinata, le vetrine si animino e gli scaffali si svuotino, oggi l'atmosfera è dominata principalmente da eventi a carattere culturale.Se prima la piazza si affollava di persone che uscivano con l'obiettivo di comperare prodotti tipici e locali e trovare le materie prime migliori, oggi quello stesso spazio ospitaIl tanto atteso concerto vedrà quest'anno la voce di, che a partire dalle 6.00 in Piazza di Vagno, riscalderà i tanti presenti con la sua voce.«Vi aspettiamo in Piazza di Vagno a Corato dalle 6 del mattino nel segno di una tradizione antica che si rinnova e persiste nel tempo», scrive la Pro Loco in un post Facebook.Come da tradizione, il concerto sarà preceduto dall', allestito nel Chiostro del Comune. A curarlo ancora una volta la "Pro Loco Quadratum", che quest'anno ha scelto una soluzione differente: non più presepi allestiti dai singoli cittadini, ma un unico presepe collettivo.Un piccolo cambiamento che manterrà la "mattina della piazza" al centro della vita cittadina, continuando ad essere un appuntamento identitario e intoccabile per grandi, giovani e piccini. Uno schema aggiornato che promette la giusta sinergia tra tradizione e nuove energie.