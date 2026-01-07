Preghiera (repertorio)
Preghiera (repertorio)
Questa sera anche a Corato si festeggia il Natale ortodosso

Il Sindaco De Benedittis: «Celebrare il Natale ortodosso esprime in modo forte l'impegno fattivo nella promozione di prospettive di Pace e di ripudio della guerra»

Corato - mercoledì 7 gennaio 2026
L'odierna festività celebra la nascita del Signore Gesù Cristo, nelle chiese ortodosse, che seguono il calendario giuliano. È numerosa la Comunità cristiana di confessione ortodossa, residente a Corato, proveniente soprattutto dall'Est europeo, in particolare da Georgia, Macedonia, Serbia, Russia, alcuni paesi balcanici e in parte dalla Romania il cui patriarcato però segue il calendario gregoriano, come i cattolici e i protestanti.

«Rivolgo a tutta la Comunità ortodossa, donne e uomini, gli auguri più sentiti di buon Natale, da parte mia, dell'Amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza esprimendo gratitudine per una presenza laboriosa e costruttiva. Tante persone ortodosse sono impegnate con il loro lavoro nella cura della persona, nelle case come badanti, nelle RSA o in altre attività lavorative all'interno delle nostre aziende. "L'artigianato della pace" si costruisce in primo luogo nelle città promuovendo relazioni di amicizia, accoglienza e conoscenza reciproca.

Celebrare il Natale ortodosso a Corato e più in generale in Puglia, terra di San Nicola, regione centrale nel Mediterraneo, compresa tra Chiesa d'Occidente e d'Oriente esprime in modo forte l'impegno fattivo nella promozione di prospettive di Pace e di ripudio della guerra.» - dichiara il sindaco Corrado Nicola De Benedittis - «In serata, condividerò un momento di festa, a cui sono stato invitato, da una rappresentanza di questa articolata, bella e importante Comunità. Buon Natale!»
