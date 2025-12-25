Tavolata natalizia (repertorio)
Tavolata natalizia (repertorio)
Vita di Città

Natale, Coldiretti Puglia: «180 euro a Famiglia; +13% di spesa per tavola tra pesce e dolci»

Ci sarà anche chi supererà i 350 euro

Corato - giovedì 25 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Quest'anno i pugliesi spenderanno in media 180 euro a famiglia per le festività natalizie a tavola targate 2025, con un aumento del 13% rispetto a dicembre 2024, con la crescita dei costi legata principalmente alla fiammata di alcuni alimenti simbolo del Natale in Puglia, come pesce e dolci. È quanto emerge da un'analisi di Coldiretti Puglia, che segnala come a incidere maggiormente sulla spesa siano alcuni alimenti simbolo del Natale in Puglia, come molluschi, pesce e panettone, ma anche i prodotti lattiero-caseari.

Ci sarà chi manterrà la spesa tra i 60 e gli 80 euro, ma anche chi supererà i 350 euro, complice l'aumento dei prezzi di molluschi e pesce, fresco e allevato, che registra rincari tra il 20 e il 30%. In controtendenza, invece, i prezzi dell'olio extravergine di oliva e di alcune verdure risultano in calo rispetto allo scorso dicembre.

«Per il Natale 2025, la media dei commensali in Puglia si attesta tra 8 e 10 persone, con il 58% che festeggerà a casa propria e il 32% da parenti o amici. Solo il 6% opterà per ristoranti o agriturismi, mentre un 4% deciderà all'ultimo momento. Il trend generale registra un netto radicamento alla tradizione – osserva Coldiretti Puglia – con la maggioranza delle famiglie orientata verso piatti della cucina italiana riconosciuta patrimonio dell'Unesco, cercando un equilibrio tra portafoglio e qualità».

Nel menu della vigilia domina il pesce, mentre a Natale prevalgono carne, brodi e bolliti, arrosti e pesce fritto, senza dimenticare braciole al sugo o baccalà fritto, sempre accompagnati da verdure locali come rape stufate o lampascioni. Tra i dolci immancabili cartellate, mostaccioli, paste reali e frutta secca. A tavola trovano spazio anche regali enogastronomici, molto apprezzati per la tendenza a doni utili e per uno stile di vita che valorizza la tradizione, con ricette preparate personalmente per serate speciali.
  • Natale
Silvia Mezzanotte illumina la Mattina della Piazza tra musica e tradizione
24 dicembre 2025 Silvia Mezzanotte illumina la Mattina della Piazza tra musica e tradizione
Orari della Biblioteca Comunale M.R. Imbriani durante il periodo natalizio
24 dicembre 2025 Orari della Biblioteca Comunale M.R. Imbriani durante il periodo natalizio
Altri contenuti a tema
Nel chiostro del comune di Corato il presepe artistico curato dalla Pro Loco Quadratum Attualità Nel chiostro del comune di Corato il presepe artistico curato dalla Pro Loco Quadratum Una installazione che reinterpreta la composizione tradizionale
Anche quest'anno la Parrocchia Madonna delle Grazie di Corato propone il Presepe Vivente Eventi Anche quest'anno la Parrocchia Madonna delle Grazie di Corato propone il Presepe Vivente Don Antonio Maldera: «Che questo Presepe Vivente possa essere per ciascuno un’occasione di incontro»
Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno Eventi Natale in Puglia: i prossimi eventi nel nord barese fino a fine anno Mercatini, luminarie e presepi viventi per la settimana di Natale fino a Capodanno
Silvia Mezzanotte accende l’alba a Corato: la “mattina della piazza” tra tradizione e cultura Eventi Silvia Mezzanotte accende l’alba a Corato: la “mattina della piazza” tra tradizione e cultura Appuntamento alle prime luci dell’alba per l’inaugurazione del presepe e il concerto
Incanto in via Sant'Elia: una cena di comunità a suon di musica e allegria a Corato Eventi Incanto in via Sant'Elia: una cena di comunità a suon di musica e allegria a Corato Si rinnova l'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale e dal Comando della Brigata Meccanizzata "Pinerolo"
"Incanto 2025", un weekend da record: migliaia di visitatori a Corato Eventi "Incanto 2025", un weekend da record: migliaia di visitatori a Corato I nuovi appuntamenti del 19, 20 e 21 dicembre
Il Museo della Città di Corato ospita la seconda edizione di "Nativitas – La Natività nell'arte" Cultura Il Museo della Città di Corato ospita la seconda edizione di "Nativitas – La Natività nell'arte" In programma fino al 31 dicembre
L'arte presepiale in mostra a Corato L'arte presepiale in mostra a Corato Nuova edizione dell'iniziativa curata dal maestro Francesco Lastella
Nel chiostro del comune di Corato il presepe artistico curato dalla Pro Loco Quadratum
24 dicembre 2025 Nel chiostro del comune di Corato il presepe artistico curato dalla Pro Loco Quadratum
Ratificato Accordo di programma per il Ponte di Via Castel Del Monte: previsto un finanziamento di quasi €18 milioni per l’intero progetto
23 dicembre 2025 Ratificato Accordo di programma per il Ponte di Via Castel Del Monte: previsto un finanziamento di quasi €18 milioni per l’intero progetto
L’attesa è finita: Loredana Bertè sul palco per il Capodanno 2025
23 dicembre 2025 L’attesa è finita: Loredana Bertè sul palco per il Capodanno 2025
“Diaconia e Politica”: il Sindaco De Benedittis ospite della rassegna “Come on, come in” a Corato
23 dicembre 2025 “Diaconia e Politica”: il Sindaco De Benedittis ospite della rassegna “Come on, come in” a Corato
L'Adriatica Industriale Virtus Corato chiude il 2025 con una sconfitta contro EuroBasket Foggia
23 dicembre 2025 L'Adriatica Industriale Virtus Corato chiude il 2025 con una sconfitta contro EuroBasket Foggia
Anche a Corato ridotte le compartecipazioni economiche per usufruire del servizio di assistenza domiciliare e integrata
23 dicembre 2025 Anche a Corato ridotte le compartecipazioni economiche per usufruire del servizio di assistenza domiciliare e integrata
Fas Basket Corato, la sua prima vittoria al PalaLosito contro la Basket School Messina
23 dicembre 2025 Fas Basket Corato, la sua prima vittoria al PalaLosito contro la Basket School Messina
Anche quest'anno la Parrocchia Madonna delle Grazie di Corato propone il Presepe Vivente
22 dicembre 2025 Anche quest'anno la Parrocchia Madonna delle Grazie di Corato propone il Presepe Vivente
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.