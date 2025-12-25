Tante voci per il Natale più semplice e gioioso: auguri dal Viva Network

Giovinazzo - Paolo Lasorsa, Arciconfraternita del Carmine

Terlizzi - Franco Contabile

Barletta - Giovanni Solenne, content creator

Molfetta - Avis

Andria - Don Riccardo Agresti

Margherita di Savoia - Angela Russo

Corato - Corrado De Benedittis, sindaco

Bari Santo Spirito zona Catino - Nino Capogna

Barletta - Daniele Devino

Giovinazzo - Giuseppe Mezzina e Leo Magarelli, fisioterapisti

Ruvo di Puglia - Emporio Solidale Legàmi

Bari Vecchia - Nunzia Caputo

Molfetta - Compagnia Teatrale Salvatore Scardigno

Cerignola - Matteo Russo

Bitonto - Oronzo Mongiello e lo staff di Spazio Pizza

Barletta - Francesca Seccia

Giovinazzo - Giovanissimi parrocchia San Domenico

Margherita di Savoia - Grazia Damato

Barletta - Benny Strignano

Terlizzi - Antonio Piccolomini, artigiano

Giovinazzo - Vito Fumai, presidente Touring Juvenatium

Barletta - Barletta Sportiva, Avis e Aido

Molfetta - Associazione Passione e Tradizione

Giovinazzo - Agostino Polacco

Andria - Francesco Fortunato

Corato - Gerardo Strippoli, presidente Pro Loco

Barletta - Barbara Cilli

Spinazzola - Collettivo Teatrale Spinazzolese

Margherita di Savoia - Fotografoamico

Molfetta - Auser

San Ferdinando di Puglia - Nonna Anna

Molfetta - Antonio Francese, Cin Cin Bar

Andria - Riccardo Melillo

Canosa di Puglia - Elia Marro, presidente Pro Loco

Cerignola - Gerardo Cristiano, in arte Cristianid

Molfetta - Fidas

Marjorie Holmes). Quest'anno la redazione del Viva Network ha scelto di fare gli auguri nel segno della semplicità e della genuinità: niente filtri, niente telecamere professionali… ma le persone e le loro voci.È nato così un video che raccoglie: parole semplici, spontanee, vere, con tutta la musicale genuinità del. Una scelta che nasce dal desiderio di valorizzare l': il dialetto non è solo un modo di parlare, ma un patrimonio culturale che racconta storie, tradizioni e legami profondi. Un'eredità che appartiene a tutti e cheAttraverso queste "vive voci", la redazione ha voluto restituiredel territorio: fatta di accenti diversi (allentandosi di qualche chilometro dalla propria città), sorrisi, inflessioni che cambiano, ma che hanno in comune un forte senso diGrazie alla collaborazione di tutti colori che hanno risposto al nostro invito per la realizzazione di questi auguri "popolari", tutta la squadra del Viva Network e di InnovaNews augurano a tutti i più gioiosi auguri di Buon Natale!Ringraziamo per la partecipazione (in ordine di apparizione):