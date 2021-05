Onorificenze al Merito, il tenore Aldo Caputo fra gli insigniti di Corato

Il Presidente della Repubblica ha concesso a 94 cittadini dell'area metropolitana di Bari, in considerazione dei loro particolari meriti professionali e per la dedizione in campo sociale economico e culturale, l'Onorificenza al "Merito della Repubblica Italiana".La consegna dei diplomi ha avuto inizio in Prefettura e proseguirà nelle giornate, del 26, 27, 28, 31 maggio e 1 giugno, dalle ore 16:30 alle 18:30, nel rigoroso rispetto delle norme anticovid.L'onorificenza viene riconosciuta a tutti i cittadini italiani e stranieri, che abbiano almeno 35 anni di età e che abbiano acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e del disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.Tra gli insigniti, fra cui figurano appartenenti alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco nonchè rappresentanti della società civile, anche tre cittadini di Corato: il tenore Cataldo Caputo, Francesco Mazzilli, Appuntato Scelto Qualifica Speciale dell'Arma dei Carabinieri, e Giuseppe Tota, Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri. Tutti e tre i nostri concittadini saranno insigniti del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana.