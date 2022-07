Il passaggio formale di consegne avverrà in tempi piuttosto brevi: le elezioni politiche alle porte e altre incombenze inducono a fare presto, com'è giusto che sia. Il provvedimento con cui il consiglio dei ministri, su proposta della titolare del Viminale Luciana Lamorgese, ha determinato l'assegnazione dial ruolo di Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani diverrà esecutivo nel giro di pochi giorni con l'insediamento.58 anni, originaria di Gioia del Colle,è laureata in giurisprudenza ed ha conseguito anche un diploma di disaster manager. Entrata in servizio nel 1990, ha lavorato nelle Prefetture di Belluno, Foggia, Palermo, Bari e della Bat, per poi tornare nel capoluogo pugliese e supportato, nell'ultimo periodo, il Prefetto Antonia Bellomo in qualità di vicario coordinatore. Fra gli incarichi ricoperti, quello di commissario di un Ipab (istituzione pubblica di assistenza e beneficenza), la casa di riposo "Principessa Jolanda" di Bisceglie e Commissario straordinario di diversi Comuni: Turi, Bitetto, Gioia del Colle, Gravina in Puglia e per ultimogestito a seguito dello scioglimento anticipato del consiglio e fino alle successive elezioni amministrative. Numerose le esperienze da sub-commissario in altri enti, tra cui la Provincia di Bari.sarà il sesto rappresentante del Governo in ordine cronologico ad occupare la poltrona più importante della Prefettura della sesta provincia pugliese dal momento del suo insediamento (2009): il primo fu Carlo Sessa, al quale sono seguiti Clara Minerva (dal 2013 al 2017), la compianta Maria Antonietta Cerniglia (dal 2017 al 2018), Emilio Dario Sensi (2018-2019) e Maurizio Valiante (dal 2019).