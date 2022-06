Il giornalista coratino Gianpaolo Balsamo Cavaliere della Repubblica

Si è tenuta in Prefettura a Bari, nel pomeriggio di mercoledì 1° giugno, la consegna di nuove onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. L'elenco degli insigniti nel territorio comprende anche un cittadino di Corato, il giornalista professionista. I diplomi per le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana sono stati consegnati a 17 residenti nell'Area Metropolitana di Bari che si sono particolarmente distinti per benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili.«Affidiamo a nostri concittadini che hanno ricevuto questo importante riconoscimento l'impegno di testimoniare i valori della Repubblica» ha affermato il Prefetto di Bariha ricevuto l'onorificenza dalle mani del vicesindaco di Corato Beniamino Marcone. L'amministrazione comunale, a nome dell'intera comunità coratina, ha formulato i migliori auguri ad un giornalista che racconta il territorio da decenni con grande professionalità e meticolosità, portando il giornalismo spesso oltre i suoi "confini" come dimostrano la propensione al dialogo con il mondo associativo e quello della scuola. Congratulazioni alle quali si associano CoratoViva e l'intero network Viva.