Al via gli Open Day all'IPC “Tandoi” di Corato: un’occasione imperdibile per scoprire il futuro

Perché scegliere l'IPC "Tandoi"?

L'IPC "Tandoi" di Corato apre le sue porte al pubblico per la prima giornata di Open Day, un evento dedicato a tutti coloro che vogliono scoprire l'ampia offerta formativa di una scuola che rappresenta un punto di riferimento per l'istruzione nel settore alberghiero e socio-sanitario., studenti e famiglie saranno accolti presso la sede dell'istituto per vivere un'esperienza coinvolgente tra presentazioni, attività laboratoriali e momenti di incontro con docenti e alunni.Durante la giornata, sarà possibile partecipare a:L'Open Day rappresenta un momento importante non solo per conoscere da vicino la scuola, ma anche per interagire con chi vive quotidianamente questa realtà: studenti, ex alunni e docenti saranno a disposizione per rispondere a domande e condividere esperienze.

La scuola è da anni sinonimo di qualità formativa, con un'attenzione particolare all'inserimento lavorativo e alla crescita personale degli studenti. Grazie a laboratori moderni, collaborazioni con il territorio e un corpo docente altamente qualificato, l'istituto prepara i ragazzi ad affrontare con successo il mondo del lavoro o proseguire gli studi.

Non perdete questa opportunità: il futuro parte da qui!

Dove e quando

IPC "Tandoi" – Via Andria 44, Corato

Domenica 1° dicembre

Dalle ore 10.30

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la segreteria scolastica al numero 080 8723997 o visitare il sito ufficiale della scuola https://www.orianitandoi.edu.it/



Vi aspettiamo numerosi!