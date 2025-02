L’Università di Bari premia il Prof. Vincenzo Della Ducata, docente dell’IPC Tandoi, come Miglior "Food Educator"

Venerdì 28 novembre, alle ore 10:00, presso l'Istituto Professionale "Tandoi" di Corato, si terrà una cerimonia speciale in cui il Prof. Vincenzo Della Ducata, esperto di cucina e docente presso l'istituto, sarà premiato dal Dipartimento del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" come miglior "Food Educator". Questo riconoscimento arriva in seguito alla certificazione ottenuta dalla scuola durante l'"Activity Week 2024", un evento celebrativo della Giornata Mondiale dell'Alimentazione.L'Istituto Tandoi si distingue per essere l'unico istituto alberghiero nelle province di Bari e BAT ad aver ricevuto tale prestigioso riconoscimento: un traguardo che sottolinea l'impegno della scuola nella promozione di un'educazione alimentare sana, consapevole e sostenibile. Il premio, che celebra la qualità dell'insegnamento e l'approccio innovativo alla formazione alimentare, si inserisce nel programma "Food Educators", un'iniziativa europea promossa dall'EIT Food Hub Italiano (una piattaforma che integra scienza, tecnologia, alimentazione e società) e che coinvolge diversi enti e istituzioni accademiche.All'inizio dell'anno scolastico, alcuni docenti dell'Istituto Tandoi, tra cui il Prof. Della Ducata, hanno partecipato alle azioni formative proposte dall'Università di Bari nell'ambito del programma "Food Educators", il quale ha offerto ai partecipanti una vasta gamma di attività creative e divertenti, pensate per motivare gli studenti ad assumere atteggiamenti alimentari sostenibili. Gli insegnanti hanno avuto l'opportunità di acquisire conoscenze importanti riguardo la scienza alimentare, la sostenibilità e i benefici di un'alimentazione sana, per poter poi trasmettere questi valori agli studenti.Un altro elemento fondamentale che ha contribuito alla conquista di questo traguardo è il lavoro della classe 4ª B dell'indirizzo Cucina dell'Istituto Tandoi, che ha partecipato attivamente all'"Activity Week 2024" con un progetto creativo: la realizzazione di un video pubblicitario per promuovere "Amigdella", una crema alle mandorle del territorio salutare. Questo progetto ha permesso alla scuola di ottenere la certificazione di "Food Educators" e il badge ufficiale da utilizzare nelle attività di comunicazione dell'istituto. Il video, che ha riscosso grande successo, ha non solo messo in luce la creatività degli studenti, ma anche rafforzato il messaggio di una dieta sana e sostenibile.Il riconoscimento ottenuto dall'Istituto Tandoi ha un valore significativo, soprattutto in un periodo storico in cui le sfide legate ai sistemi alimentari sono in crescita. Gli alimenti sono responsabili del 30% delle emissioni globali di gas serra e le malattie legate a una cattiva alimentazione, come diabete di tipo 2, malattie cardiache e cancro, sono in costante aumento. Inoltre, il fenomeno dell'obesità infantile sta diventando una preoccupazione crescente in tutta Europa. In questo contesto, l'impegno di scuole come l'Istituto Tandoi nel formare futuri educatori alimentari e nel sensibilizzare i giovani sull'importanza di scelte alimentari consapevoli e sostenibili assume una rilevanza ancora maggiore.Durante la mattinata dell'evento, oltre alla premiazione del Prof. Della Ducata, si terranno interventi tematici sui temi della salute, della sostenibilità e dell'alimentazione, con la partecipazione di esperti del settore e delle autorità accademiche. L'Istituto Tandoi, con il supporto dell'Università degli Studi di Bari, continua a dimostrare di essere un punto di riferimento nell'educazione alimentare, formando non solo professionisti del settore culinario, ma anche cittadini più consapevoli e responsabili.L'evento di venerdì 28 novembre sarà quindi un'occasione per celebrare un importante risultato raggiunto dall'Istituto Tandoi, ma anche per guardare al futuro e alle sfide che il sistema alimentare globale dovrà affrontare nei prossimi anni.Per informazioni sulle iniziative promosse dall'Istituto Professionale "Tandoi", si consiglia di seguire le pagine social - Facebook e Instagram -, con @ipctandoicorato