Ultimo giorno a Waterford Irlanda: sorrisi, emozioni ed attestati

Dal 7 al 21 marzo 2025, 30 studenti del Professionale Tandoi, indirizzo di studi Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera e Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, accompagnati dai loro docenti, hanno vissuto una esperienza di stage formativo a Waterford, nel sud-est dell'Irlanda.Il programma ha combinato attività culturali, visite aziendali per i settori di riferimento ed un corso pomeridiano intensivo di lingua inglese settoriale.Le mattine sono state dedicate ad entusiasmanti walking tours per esplorare la città, scoprendone la storia, le tradizioni e le realtà aziendali quali strutture ricettive e socio assistenziali. Queste esperienze hanno permesso agli studenti di osservare da vicino il contesto lavorativo irlandese e di confrontarsi con professionisti di settore.I pomeriggi sono stati dedicati ad un corso di lingua inglese mirato al potenziamento delle competenze comunicative, con un focus particolare sull'inglese professionale.Le lezioni, tenute da docenti madrelingua della scuola "The International School of English", hanno favorito un apprendimento dinamico attraverso attività interattive e simulazioni di caso.Non sono mancati momenti di esplorazione del territorio circostante con la visita a città pregne di arte quali Dublino, Kilkenny e la piccola Tramore con i suoi chilometri di sabbia dorata e le sue coste mozzafiato.Si è avuta, altresì, la fortuna di soggiornare in Irlanda in coincidenza con la festa Nazionale di St. Patrick, molto sentita e partecipata dal popolo irlandese.Il progetto ha avuto una significativa ricaduta su tutti i corsisti in quanto ha favorito l'interazione tra i partecipanti, la crescita personale e lo sviluppo delle competenze professionali in un ambiente internazionale.Tutto questo è stato reso possibile grazie al Dirigente Scolastico, prof. Francesco Catalano, sempre attento a cogliere le opportunità formative più adeguate ed innovative per i propri studenti e al supporto logistico ed amministrativo della DSGA, dr.ssa Rosa Cascione.