Il 26 marzo 2025 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 circa, presso la sala conferenze dell'Istituto Alberghiero "L. TANDOI" di Corato, Via Andria n. 44, si terrà il convegno "Strutture ricettive e giovani talenti - un percorso di crescita", un evento pensato e ideato dal Prof. Angelo Ristani per favorire il dialogo tra strutture alberghiere, aziende del comparto turistico, produttori locali e giovani studenti in cerca di opportunità di formazione e crescita professionale.L'incontro vedrà la partecipazione di imprenditori del settore ricettivo alberghiero nazionale che presenteranno le loro strutture e le offerte di stage dedicate agli studenti e ai giovani talenti del territorio.Un'importante occasione di networking, in cui anche le agenzie di viaggio e le aziende turistiche pugliesi potranno conoscere da vicino le realtà locali, ponendo le basi per future collaborazioni e strategie di promozione.Il convegno vuole essere anche un momento di confronto per rafforzare la rete d'impresa tra il Nord Italia e la Puglia, promuovendo sinergie che valorizzino il Made in Italy e le eccellenze agroalimentari del territorio.Grazie alla presenza di produttori locali, le aziende alberghiere avranno l'opportunità di scoprire prodotti di qualità da integrare nelle proprie offerte enogastronomiche, dando vita a un circolo virtuoso che unisce ospitalità, enogastronomia e tradizione.Un evento strategico per il futuro del turismo e dell'ospitalità, che punta sulla formazione, la collaborazione e la valorizzazione del territorio come motore di crescita economica e culturale. L'invito è rivolto ad aziende del comparto turistico, strutture alberghiere, agenzie di viaggio, tour operator e produttori locali, per costruire insieme un nuovo modello di turismo innovativo.Non perdere questa occasione di crescita e condivisione, per ulteriori informazioni contatti il n. 339/6677670.