Quali sono le potenzialità e le opportunità dell'Intelligenza artificiale (IA), quali i rischi e le implicazioni etiche e morali? Un incontro pubblico, dal titolo "Il filosofo interroga l'Intelligenza Artificiale", si terrà venerdì 28 marzo alle ore 18:30 nella Sala Conferenze dell'IPC "Tandoi" di Corato, per affrontare queste tematiche in modo approfondito e stimolante. L'incontro vedrà la partecipazione del professor Francesco Bellino, già Ordinario di Filosofia Morale, Bioetica ed Etica delle Comunicazioni presso l'Università degli Studi di Bari e docente di Etica dell'Impresa presso l'Università LUM "Giuseppe Degennaro" e del dottor Cosimo Tosto, amministratore delegato di UPSYSTEMS S.p.A. I relatori esploreranno le sfide e le opportunità che l'Intelligenza Artificiale pone alle nostre vite, al lavoro e alla società in generale.La moderazione è affidata alla professoressa Rosalba Matarrese. Il pubblico, in particolare la comunità scolastica e gli studenti, è invitato a partecipare a questo evento altamente formativo, che si preannuncia come un momento di grande attualità e arricchimento sui temi caldi della nostra epoca.L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.