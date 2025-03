2° Food and Wine Contest all'IPC “Luciano Tandoi” di Corato

Si è concluso anche quest'anno il Food and Wine Contest, un'iniziativa nata da un'idea del Rotary Club Corato che è stata accolta con entusiasmo dal Dirigente e dai docenti dell'IPC "Luciano Tandoi" di Corato. Si tratta di un contest che, sull'onda del successo dei recenti programmi televisivi come 4 Ristoranti, ha visto quattro squadre costituite da studenti dell'Istituto cimentarsi in preparazioni culinarie, presentazioni dei piatti, accostamenti con i vini e qualità del servizio. Alle votazioni hanno partecipato sia una giuria popolare, composta da circa 40 persone, sia una giuria tecnica, composta da esperti nel settore.A guidare la manifestazione l'istrionico Carlo Sacco, food blogger e docente.Significativi gli interventi del Dirigente dell'Istituto, Prof. Francesco Catalano, che ha sottolineato quanto sia importante per la formazione degli studenti cimentarsi in queste prove, al di là di qualsiasi risultato finale. La Presidente del Rotary Club Corato, Lucia Addario, ha evidenziato come questa manifestazione ben si inserisce tra gli obiettivi del Rotary International, in particolare quello della formazione delle giovani generazioni.Parole piene di significato sono state espresse da tutti i membri della giuria tecnica: Francesco Arresta (chef Corte Bracco dei Germani), Michele Falcone (maitre d'Hotel e Coordinatore Regionale presso N.O.I. - Nuova Ospitalità Italiana), Giovanni Gigli (docente organizzazione sala, bar e vendita), Cesare Palermo (ex-studente IPC settore sala/bar e vendita), Francesco Polignano, Carlo Sacco (food blogger - redattore Coratoviva), Antonio Testino (ex-studente IPC settore enogastronomia) e Salvatore Turturro (Presidente Regionale Cuochi di Puglia e Consigliere nazionale della Federazione Italiana Cuochi).Il menù di ottima qualità che ha deliziato il palato degli astanti è stato preparato con cura dagli studenti, ha previsto un antipasto "Onde e Radici", ispirato alle produzioni locali con prodotti del mare, un primo "Verde Puglia", un risotto alle cime di rapa impreziosito da un crumble all'acciuga ed al pomodoro secco, un secondo "Trama salentina" (gamberoni con pasta kataifi su vellutata di ceci), per finire con un dessert "Rubino", una crostatina di frolla al cacao e farina di mandorle con gelèe al melograno, cioccolato bianco e vaniglia, pralina di nocciole e gel alla barbabietola.Un vivo ringraziamento va ai docenti che si sono messi a disposizione sacrificando il loro tempo libero per la perfetta riuscita della manifestazione, in particolare la prof.ssa Rossella Piarulli, la prof.ssa Enza Valente, il prof. Giovanni Gigli, il prof. Cataldo Marcone, il prof. Vincenzo Della Ducata, e il prof. Gaetano Tondo.Il dessert alla fine è stato il piatto che ha ricevuto il maggiore apprezzamento. Gli studenti sono stati premiati con un buono spesa ed a tutti i partecipanti è stato donato un grembiule a ricordo della giornata.Al di là del risultato, sono stati tutti vincitori: le loro emozioni, il loro impegno e la dedizione che ciascuno dei partecipanti ha messo in campo rappresentano la vera vittoria della manifestazione. Appuntamento al prossimo anno con il 3° Food and Wine contest!!!Ecco l'elenco completo degli studenti partecipanti:TEAM 1 ANTIPASTOCOLASANTO EMANUELE - Classe 4° A - CucinaPERRONE GIUSEPPE - Classe 4°A - CucinaSARAGAGLIA SIMONE - Classe 4°A - CucinaCATALANO MARILISA - Classe 5F - Accoglienza turisticaLEUCI MARIA - Classe 3 D - SalaTEAM 2 PRIMA PORTATAARDITO FABIO - Classe 4C - CucinaLOTITO ANDREA - Classe 4C - CucinaSHEHI LUANA - Classe 4C - CucinaALTAMURA GIORGIA - Classe 3F - Accoglienza turisticaMARIANI MARTINA - Classe 3D - SalaTEAM 3 SECONDA PORTATACOLANGELO FEDERICA - Classe 4B - CucinaFERRARA VINCENZO - Classe 4B - CucinaMISCIOSCIA DOMENICO - Classe 4B - CucinaSERAFINO LAURA - Classe 3F - Accoglienza turisticaZECCHILLO SERENA - Classe 3D - SalaTEAM 4 DESSERTDI MONTE MARTINA - Classe 4A - PasticceriaLISO GLORIA - Classe 4A - PasticceriaLEUCI CATALDO - Classe 4C - PasticceriaMASTRORILLI ANTONIO - Classe 3F - Accoglienza turisticaSULEJMANI FEDERICA - Classe 3D - Sala