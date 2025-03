L'intelligenza artificiale è al centro di un dibattito sempre più acceso che coinvolge aspetti etici, sociali e tecnologici. A questo tema è stato dedicato il convegno "Il filosofo interroga l'Intelligenza Artificiale" organizzato dall'IIS Oriani-Tandoi.L'incontro ha visto la partecipazione di due esperti di alto profilo: il professor Francesco Bellino, presidente nazionale della Società Italiana di Bioetica e docente di Etica dell'Impresa, e il dottor Cosimo Tosto, esperto in tecnologie digitali.Moderato dalla professoressa Rosalba Matarrese, l'evento ha rappresentato un'occasione di confronto sulle sfide dell'intelligenza artificiale e sulle implicazioni etiche e morali nella società contemporanea. Un tema centrale è stato il rischio di una delega eccessiva alle macchine, messa in evidenza dal professor Bellino.Il professore ha sottolineato come un uso incontrollato delle tecnologie digitali possa compromettere lo sviluppo del pensiero critico e dell'autonomia decisionale, in particolare tra le nuove generazioni. "La sfida etica più grande – ha dichiarato Bellino – è garantire che l'intelligenza artificiale non diventi uno strumento di dipendenza, ma piuttosto un supporto al nostro pensiero e alle nostre scelte". Il dottor Tosto ha approfondito l'impatto dell'IA nel mondo del lavoro, evidenziando i settori in cui potrebbe aumentare le opportunità di occupazione, e altri in cui potrebbe esserci un rischio di esclusione. "In un'era sempre più digitale, l'educazione è chiamata a rispondere a questa nuova domanda di competenze, per preparare le future generazioni ad affrontare un mercato del lavoro trasformato dall'innovazione tecnologica", ha dichiarato Tosto.Il dirigente scolastico, Francesco Catalano ha evidenziato che "l'intelligenza artificiale rappresenta certamente un'opportunità, ma porta con sé anche una serie di interrogativi e responsabilità.L'uso di queste tecnologie comporta delle sfide, soprattutto nell'educazione e nella formazione, che dobbiamo saper affrontare con consapevolezza" ha concluso Catalano.Il dibattito ha fornito spunti di riflessione per studenti, docenti e la comunità scolastica, stimolando una discussione su temi che riguardano il presente e il futuro delle tecnologie digitali.