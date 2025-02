2° Food and Wine contest: la competizione avvincente

Oggi l'Istituto Alberghiero "Tandoi" di Corato sarà teatro di un evento che promette di entusiasmare tutti gli appassionati di gastronomia: il 2° Food and Wine Contest.Questa competizione enogastronomica annuale, che coinvolge gli studenti delle classi quarte, è diventata un appuntamento imperdibile per gli amanti della cucina e del buon vino. Un'opportunità unica per gli studenti di mettere in pratica le loro abilità culinarie e di confrontarsi con i professionisti del settore.La gara avrà come protagonista indiscussa la qualità e la creatività dei piatti preparati dai concorrenti, che si sfideranno nella preparazione di un menu a base di prodotti e ricette locali rivisitati in chiave contemporanea, come "risotto alle cime di rapa con crumble all'acciuga e pomodoro secco, spuma di baccalà al tarallo con arancia e finocchi, focaccia pugliese e altre delizie.Le ricette selezionate saranno espressione delle diverse tradizioni culinarie, ma anche di innovazione e sperimentazione, unendo il rispetto per la cucina tradizionale con le nuove tendenze.A giudicare il talento culinario degli studenti saranno professionisti del mondo dell'enogastronomia e della ristorazione, che porteranno la loro esperienza diretta e la loro competenza in cucina. In aggiunta, i soci del Rotary Club Corato, che sponsorizza l'evento, contribuiranno a rendere la competizione ancora più prestigiosa, portando un ulteriore livello di attenzione e di valutazione.La presidente, Lucia Addario, darà valore aggiunto alla gara, testimoniando l'importanza dell'enogastronomia quale volano di crescita della città, e non solo.Il Rotary Club ha sempre sostenuto iniziative che promuovono l'educazione e la formazione dei giovani, e questo evento non fa eccezione. Con la sua partecipazione, il Rotary Club vuole incoraggiare i ragazzi a perfezionare le loro capacità, a crescere nel settore enogastronomico e ad approcciarsi con passione e dedizione al mondo della ristorazione.Una giuria altamente qualificata, composta da chef, sommelier ed esperti del settore, non solo valuterà la tecnica, ma anche l'originalità e la presentazione dei piatti, nonché la scelta e l'abbinamento con i vini.La preparazione per questo evento ha visto gli studenti impegnarsi in lunghe sessioni di formazione e studio, affinando le loro competenze in cucina e nel servizio. Ogni partecipante è chiamato a mettere in campo non solo la conoscenza delle materie prime, ma capacità organizzative e l'estro creativo.Il 2° Food and Wine Contest non è solo una gara, ma anche un'occasione di crescita, di scambio e di visibilità per gli studenti che avranno la possibilità di mostrare le loro capacità di fronte a una platea qualificata.