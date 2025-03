Giovani talenti in cucina, dalla crema di mandorle "Amigdella" al kahoot contro gli sprechi alimentari.

Cosa succede quando passione, creatività e tradizione si incontrano? Nascono progetti che non solo celebrano la cultura culinaria, ma promuovono, al contempo, un futuro più sostenibile. È il caso di "Amigdella", una golosa crema di mandorle che racchiude i sapori locali, ideata dai giovani talenti dell'Istituto Professionale "Tandoi" di Corato.Gli studenti, che frequentano l'indirizzo enogastronomico e per l'ospitalità alberghiera, non si sono limitati a creare un prodotto delizioso: hanno realizzato un video promozionale per "Amigdella" e ideato un innovativo kahoot interattivo per sensibilizzare i loro coetanei sugli sprechi alimentari, trasformando l'apprendimento in un gioco educativo e coinvolgente. E c'è dell'altro: hanno sviluppato un lavoro sulle etichette alimentari, per aiutare i giovani a fare scelte consapevoli ogni giorno.Le attività degli studenti sono state presentate in una conferenza dedicata al programma europeo "Food Educators", che coinvolge numerosi enti e istituzioni accademiche, tra cui l'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari.Un momento clou dell'evento è stato il riconoscimento del professor Vincenzo Della Ducata, esperto di cucina e docente dell'istituto, premiato come miglior "Food Educator" dal Dipartimento del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università "Aldo Moro" di Bari rappresentata dalle docenti, Barbara De Ruggero e Cinzia Montemurro.Un premio meritato per un docente che, con passione e impegno, ogni giorno, insegna l'importanza di prendersi cura di ciò che mettiamo nel nostro piatto.Il dirigente scolastico Francesco Catalano ha espresso la sua soddisfazione per questo importante traguardo, sottolineando che questo premio rappresenta non solo un successo per il professor Della Ducata, ma per tutta la scuola. "Questo riconoscimento conferma l'impegno dell'Istituto Tandoi nell'offrire una formazione di qualità, che non si limita alle tecniche culinarie, ma abbraccia anche valori fondamentali come la sostenibilità e l'educazione alimentare consapevole"- ha dichiarato Catalano - siamo fieri di vedere i nostri studenti protagonisti di progetti così innovativi e di alto valore educativo, che li preparano ad affrontare le sfide alimentari globali."