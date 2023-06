Open, sabato pomeriggio il primo torneo di Scacchi

L'evento inaugurale dello scorso 10 giugno è stato un successo. L'associazione ha così deciso di organizzare il primo torneo cittadino, che si terrà sabato 18 giugno alle ore 18.30, presso la sede dell'Open in via Castel del Monte 139.La competizione, concepita in collaborazione con il circolo di scacchi "La Torre del Tempo" di Terlizzi, permetterà a tutti di poter partecipare. La formula del torneo è infatti rivolta sia a giocatori navigati sia a chi muove i primi passi tra le scacchiere, con 5 turni da 10 minuti.Gli sponsor della competizione hanno permesso di mettere in palio i seguenti premi:• Per il primo classificato è previsto un trofeo a cura di Marcone Creative Dept.• Per il secondo e terzo classificato invece due buoni da spendere nei punti vendita delle aziende Prisma e Forza Vitale.Oltre ai premi principali sono previsti gadgets ulteriori e un piccolo rinfresco per chi parteciperà al torneo.L'auspicio, fanno sapere dal Club, è che a questo primo torneo possano seguirne altri, rendendo così l'associazione il punto di riferimento cittadino per gli scacchisti.Per qualsiasi informazione e per iscriversi occorre contattare il numero +39 3407584055. La pre-iscrizione è obbligatoria.