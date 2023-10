Orientamento, formazione e lavoro: interessante incontro presso l'Ipc "Tandoi" a cura di Confcommercio

È stata una lezione interessante ed altamente istruttiva quella di ieri per gli studenti dell'Ipc "Tandoi".Si è svolta, infatti, una intensa sessione di lavori dal titolo "Strumenti finanziari per l'avvio di imprese e la digitalizzazione d'impresa", nell'ambito dell'iniziativa "Punti cardinali: punti di orientamento per la formazione ed il lavoro".Dopo i saluti istituzionali del prof. Francesco Catalano, dirigente dell'istituto coratino, che ha illustrato la "mission" della sua scuola, partner del progetto comunale "Un ponte verso il futuro": ampliare l'offerta formativa ben oltre la didattica curricolare in un'ottica di dialogo col territorio ai fini occupazionali.L'avvocatessa Luisa Addario, assessore alla Città internazionale e alla cultura giovanile, ha incoraggiato i ragazzi ad affrontare le sfide della contemporaneità, facendo notare come ci siano "professioni emergenti che non sappiamo neppure che nome abbiano, eppure c'è uno sblocco da parte delle pubbliche amministrazioni ad assumere queste nuove figure per adeguarsi ai tempi".Il dott. Vito D'Ingeo, presidente di Confcommercio Bari e Bat, ha presentato tutte le opportunità che offrono questi quattro "jobday" a chi vi partecipa, andando di seguito a lumeggiare in modo caleidoscopico il mondo del lavoro.Subito dopo, si sono alternati dietro il tavolo dei relatori Girolamo Todisco, consulente del lavoro, Katia Todisco, esperta in finanza agevolata, Alessandro Fusco, rappresentante del sodalizio organizzatore, Luigi Menduni, anima della Medli srl, e Francesco Tarricone, dell'agenzia marketing Digital Peppers.Ognuno di loro ha saputo guidare i componenti della "Generazione Z" presenti nel cosmo affascinante della libera professione, esortandoli a "fare impresa senza paura, partendo leggeri", per tesaurizzare al massimo i loro talenti.