Scomparso il presidente della Nuova Fiera del Levante Alessandro Ambrosi: aveva 71 anni

L'imprenditore barese Alessandro Ambrosi, 71 anni, è scomparso oggi. Da tempo aveva problemi di salute che lo avevano anche costretto lo scorso settembre a rinunciare a partecipare alla cerimonia di inaugurazione della Fiera del Levante.Era ricoverato da qualche giorno per un peggioramento delle sue condizioni all'Oncoematologia del Policlinico di Bari.Nato a Bari nel 1952, si era laureato in Scienze dell'Informazione all'Università degli Studi di Bari. Oltre ad essere presidente della Nuova Fiera del Levante, ricopriva il ruolo di vicepresidente di Confcommercio e presidente dell'Unione Regionale di Confcommercio Puglia e di Confcommercio Bari - Bat. Inoltre, era vicepresidente di Unioncamere Puglia, presidente della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Bari, presidente di Ebiter Bari, consigliere del Cnel e di Finpromoter Spa. Quest'ultimo ruolo era stato riconfermato solo pochi giorni fa, lo scorso 19 maggio.Dopo un inizio nel campo dell'informatica, settore in cui si era specializzato negli studi, aveva avviato diverse attività nei settori alimentare, ristorazione e commercio al dettaglio di abbigliamento.Come si legge nella sua biografia, disponibile sul sito di Confcommercio, era «attento alle tematiche digitali e ambientali, amante del mare e dello sport con trascorsi agonistici nel basket».«La scomparsa di Sandro Ambrosi ci addolora profondamente - commenta il sindaco Decaro -. Alla sua famiglia va il cordoglio e l'abbraccio caloroso di tutta la città. Tante esperienze avremmo dovuto vivere ancora insieme, come tanti sono i progetti che avevi in serbo per la nostra città. Troppo presto ci ha lasciato Sandro Ambrosi, imprenditore, cittadino, appassionato di Bari e della baresità. Non dimenticheremo il suo impegno in favore dello sviluppo economico del tessuto locale e, negli ultimi anni, per il rilancio della Fiera del Levante. Proprio alla fiera ha dedicato gli ultimi mesi del suo lavoro e della sua vita. A lui va il nostro grazie per il tempo e la passione che ha dedicato alla nostra città».