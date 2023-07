Gli auguri di Luigi Menduni, a Vito D'Ingeo, eletto nuovo Presidente Provinciale Confcommercio Bari-BAT

La nomina di Vito D'Ingeo come Presidente Provinciale della Confcommercio Bari-BAT è stata accolta con entusiasmo e supporto daparte di numerosi membri e rappresentanti del settore commerciale. Tra coloro che hanno voluto esprimere i loro auguri e il loro sostegno aquesta importante figura associativa c'è Luigi Menduni, Vice Presidente della Confcommercio Corato.«In rappresentanza dei tanti imprenditori e commercianti della città di Corato auguro a Vito D'Ingeo un percorso ricco di soddisfazioni esuccessi, e sono certo che la sua nomina porterà benefici non solo alla Confcommercio, ma anche all'intera comunità di Corato».Questi auguri sottolineano l'importanza di una leadership forte nel settore imprenditoriale e la necessità di una collaborazione stretta tra le diverse sedi territoriali di Confcommercio. Con l'impegno e la visione di Vito D'Ingeo, insieme alla collaborazione tra Confcommercio Corato e Confcommercio Bari-BAT, si può guardare con fiducia al futuro e al progresso del settore commerciale nella provincia di Bari-BAT.Continueremo a lavorare insieme per promuovere lo sviluppo economico e sociale di Corato, fornendo supporto agli imprenditori e creando opportunità per il nostro territorio.