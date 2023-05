Questione Dehors: Approvata esenzione dall'imposta di occupazione del suolo pubblico per le nuove domande richiesta da Confcommercio Corato

In seguito alla richiesta di Luigi Menduni vicepresidente della Confcommercio Corato dello scorso mese di marzo al Comune di Corato, con cui si proponeva di applicare una esenzione totale dall'imposta di occupazione del suolo pubblico alle attività commerciali che faranno domanda, per la prima volta, di occupazione temporaneamente di suolo pubblico, per l'allestimento di dehors antistanti esercizi commerciali e pubblici esercizi. una riduzione del 40% dell'imposta a tutte le attività commerciali, comprese quelle che già in passato hanno fatto richiesta di installazione di dehors. apprendiamo il riscontro positivo e favorevole dell'amministrazione comunale a soddisfare le richieste.Luigi Menduni soddisfatto per l'esito positivo, dice «Ringrazio l'assessore allo sviluppo economico Concetta Bucci per aver condiviso sin dall'inizio questo percorso costruttivo insieme e il sindaco oltre che l'intero consiglio comunale per aver votato ad unanimità la proposta di Confcommercio. Ringrazio anche la consulta allo sviluppo economico per aver sposato l'iniziativa dando parere favorevole».Confcommercio ritiene che questa sia una scelta lungimirante, in un momento in cui l'attuale congiuntura economica negativa rischia di azzoppare le speranze di ripresa che l'avvio della stagionalità turistica sta suscitando nel paese.«Ancora una volta grazie alla Confcommercio - conclude Vito D'Ingeo vice presidente provinciale Confcommercio Bari-BAT - e al lavoro sinergico tra le istituzioni e le associazioni di categoria si da la possibilità ai diversi commercianti e imprenditori di fruire di diverse agevolazioni e di avere un respiro ampio. Per Confcommercio Corato la sfida dei prossimi mesi è quella di inserire questi spazi dentro un progetto di città che faccia dello spazio pubblico un modello di sostenibilità ambientale, sociale ed economica.I pubblici esercizi devono essere visti come una risorsa e non come un problema, attraverso l'attuazione di progetti condivisi, di collaborazione e non di contrapposizione. Grazie al lavoro importante sul territorio la Confcommercio Corato cresce sempre di più».