"Job Day: Valorizzare l'identità turistica di Corato nell'era digitale"

Confcommercio, in collaborazione con il Comune di Corato, all'internodel progetto della regione Puglia "Punti Cardinali" ha recentementeorganizzato un evento chiamato "Job Day", mirato a valorizzarel'identità turistica del comune nell'era digitale.L'obiettivo principale del Job Day era quello di promuovere laformazione e l'orientamento a lavoro nel settore turistico locale,attirando professionisti e giovani talenti interessati a sviluppare oapprofondire la propria carriera nel settore dell'ospitalità, dellapromozione turistica e della gestione delle risorse culturali.L'evento, che si è tenuto presso la sala consiliare di Corato, havisto la partecipazione di cinque relatori:Giacomo Verduno – Diritto del turismo e dell'HospitalityFrancesco Tarricone – Pianificazione e Gestione di Eventi nel TurismoGino Tattolo – Il Pensiero sistemico Applicativo al TurismoMichele Pellegrino – Gestione del Brand nel TurismoAlfonso Cavallo – Il Turismo in ottica 4.0Una delle principali tematiche affrontate durante l'evento è stata losviluppo dell'identità turistica di Corato nell'era digitale. Grazieall'avanzamento tecnologico e all'importanza sempre crescente deicanali digitali, il settore turistico si è evoluto notevolmente,richiedendo una maggiore attenzione all'immagine online e allapromozione digitale.Francesco Tarricone, nel suo intervento durante il Job Day "Identità turistica del comune di Corato nell'era digitale", ha affrontato l'importante tema della sinergia fruttuosa tra turismo, cultura ed eventi. Ha citato esempi concreti delle città di Noci, Rutigliano e Locorotondo, evidenziando come l'integrazione di queste tre componenti possa contribuire alla creazione di un'esperienza turistica unica e memorabile.Michele Pellegrino ha invece focalizzato la sua presentazione sul concetto di brand applicato al turismo. Ha sottolineato l'importanza di essere riconoscibili e distintivi nel vasto mondo digitale, mostrando come una forte identità di marca possa influire positivamente sull'attrattività di una destinazione turistica.Gino Tattolo ha invece offerto una prospettiva unica con il suo approccio sistemico al turismo. Ha evidenziato come il turismo sia un sistema complesso, interconnesso con molteplici variabili e dinamiche. L'adozione di un approccio sistemico può permettere una migliore comprensione e gestione dei processi turistici, favorendo lo sviluppo sostenibile delle destinazioni.Giacomo Verduno ha approfondito il diritto, in particolare quello legato al consumatore nel contesto del settore turistico. Ha affrontato tematiche legate alla tutela dei diritti dei consumatori, fornendo informazioni e consigli utili per una gestione corretta delle pratiche legali nel turismo.Infine, Alfonso Cavallo ha presentato il concetto di turismo 4.0 e ha illustrato le diverse agevolazioni che le imprese turistiche possono sfruttare per migliorare la propria offerta attraverso l'innovazione. Ha evidenziato come l'adozione di tecnologie avanzate e soluzioni digitali possa favorire l'efficienza operativa, l'esperienza del cliente e la competitività nel settore turistico.Vito D'Ingeo Presidente Confcommercio Bari BAT "Siamo lieti disupportare e partecipare attivamente al Job Day, questa iniziativarappresenta un'importante opportunità per promuovere lo sviluppo delsettore turistico nel comune di Corato. Confcommercio Bari-BAT èfortemente impegnata nel sostenere le imprese locali e favorire lacreazione di nuove opportunità di lavoro nel settore dell'ospitalità,della promozione turistica e della gestione delle risorse culturali.Siamo convinti che l'identità turistica di Corato abbia un grandepotenziale, e attraverso il Job Day e la collaborazione con il Comunedi Corato e gli altri partner, speriamo di contribuire al suo sviluppodigitale e al successo delle imprese locali. Il turismo rappresenta unimportante motore economico per la nostra regione, e ConfcommercioBari-BAT è pronta a sostenere e promuovere iniziative come questa peril bene delle imprese e della comunità locale."Luigi Menduni Vice presidente Confcommercio Corato "Siamo entusiastidi essere stati coinvolti nel Job Day sull'identità turistica del comune diCorato e nell'orientamento per la formazione e il lavoro. Questoevento rappresenta un'opportunità per mettere in contatto i giovanitalenti con le aziende del settore turistico locale, facilitandol'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Confcommercio Corato èimpegnata nel sostenere lo sviluppo delle competenze professionali enell'offrire percorsi di formazione adeguati alle esigenze del mercatodel lavoro. Attraverso il Job Day, vogliamo favorire l'accesso deigiovani a opportunità di lavoro nel settore turistico e promuoverel'identità unica di Corato come meta turistica. Siamo convinti cheinvestire nella formazione e nella valorizzazione delle risorse localisia fondamentale per lo sviluppo sostenibile del settore turistico eper la crescita economica della nostra comunità. Confcommercio Coratosi impegna a continuare a sostenere e promuovere iniziative comequesta, che favoriscono l'incontro tra le imprese e i giovani talenti,creando un futuro promettente per il nostro territorio. Voglioringraziare tutti i relatori, i partecipanti e le istituzioni localinello specifico il sindaco De Benedittis e gli assessori concettaBucci e Luisa Addario. Confcommercio è impegnata a mantenere erafforzare questo dialogo continuo con il Comune e gli altri partner,per continuare a costruire un futuro prospero per le imprese locali eper la nostra comunità."