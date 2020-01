Ospedale di Corato, il dg Sanguedolce al sen. Perrone: «Presto nuovi medici»

Un colloquio per il potenziamento dell'Umberto I

L'ospedale Umberto I di Corato sarà potenziato. È quanto emerso da un incontro tra il direttore generale della ASL Bari Antonio Sanguedolce e il già senatore e sindaco di Corato Gino Perrone tenutosi lo scorso 29 gennaio, avente ad oggetto appunto il potenziamento della struttura ospedaliera coratina.Al centro del colloquio le prospettive di potenziamento del presidio ospedaliero coratino, in conformità con quanto previsto dal Piano di Riordino ospedaliero della Regione Puglia.Il Direttore Generale ASL ha garantito l'avvio di un complessivo piano di riassetto dell'attività della Medicina Interna, con l'assunzione di ulteriori 4 dirigenti medici internisti a completamento della dotazione organica, i quali saranno assunti dalla graduatoria di concorso espletato recentemente; in più il reparto vedrà un incremento degli attuali 12 posti letto sino alla capienza completa, ovvero 18 posti letto. Due passi in avanti decisi nella strategia di rilancio e potenziamento dell'Umberto I, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze del territorio e della comunità.Il Direttore Generale, infine, si è impegnato a comunicare i successivi sviluppi legati alla programmazione.